Anthony Joshua: Fury daje ludziom odwagę

Temat walki o wszystkie pasy wagi ciężkiej - Tyson Fury vs Anthony Joshua - jest omawiany na wszelkie możliwe sposoby, choć do tego pojedynku jest wciąż daleko. Tymczasem Fury zapowiedział już, że rozprawi się z rodakiem szybko i brutalnie. Joshua stara się zachować spokój i chwali nieprzewidywalnego Tysona, choć między wierszami przemyca też kilka krytycznych refleksji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Albert Sosnowski wspomina walkę z Witalijem Kliczko: Mija właśnie 10 lat, nie zapomnę tego do końca życia. Wideo TV Interia

- Dzień starcia o wszystkie pasy jest jedynym dniem, w którym powinienem mówić o Tysonie. Nie chcę zajmować pozycji kogoś, kto krytykuje Fury'ego. On mówi wiele kontrowersyjnych rzeczy, gdybym był na jego miejscu, nie uszłoby mi to na sucho. Jemu wiele spraw się odpuszcza. Wykonuje jednak imponującą pracę, zwiększa świadomość ludzi na temat problemów ze zdrowiem psychicznym - powiedział Joshua.

Reklama

- Nie rozumiałem, jak wielką rolę w społeczeństwie grają te problemy, a ludzie mogą się inspirować przykładem mistrza świata wagi ciężkiej, którym jest Tyson Fury. On wyszedł zwycięsko z tej wewnętrznej walki i daje ludziom odwagę, jest wspaniałą osobą i ma wspaniałe osiągnięcia bokserskie, ale jego gadanie o tym, że ''rzuci się na Joshuę jak ten gruby dzieciak'' (mowa o pogromcy Joshuy, Andym Ruizie - przyp. red.), jest mało ważne - dodał Brytyjczyk, który miał w czerwcu walczyć z Kubratem Pulewem, ale wciąż czekamy na nowy termin tej walki.



Jeżeli Joshua pokona Bułgara, w przyszłym roku może zmierzyć się z Furym, oczywiście jeżeli ''Król Cyganów'' znów wygra z Deontayem Wilderem. Do pojedynku Fury vs Wilder III ma dojść pod koniec tego roku.

Zdjęcie Anthony Joshua w starciu z Andym Ruizem jr / AFP