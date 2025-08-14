Zawrzało tuż przed US Open. Williams może zagrać ze Świątek, jest zamieszanie

Reprezentantka USA, która w przeszłości wielokrotnie wygrywała najważniejsze turnieje, zaledwie kilkadziesiąt godzin temu otrzymała dziką kartę na tegoroczne zmagania. 45-latka niedawno po raz kolejny wznowiła karierę i jak widać cieszy się wciąż ogromnym zainteresowaniem. Do tego stopnia, że zaryzykować postanowili organizatorzy czwartego Szlema w kalendarzu tenisowym. Oficjalny komunikat widnieje już na stronie zawodów.

"Jako młoda osoba chciałam grać w tę grę, zostać mistrzynią. Tak bardzo kochałam tę grę, że nie zdawałam sobie sprawy, że będzie ona dla mnie czymś o wiele większym. Widząc te młode kobiety, które robią coś dobrego w życiu, wygrywają turnieje, inspirują kolejne pokolenia, nigdy sobie tego nie wyobrażałam. To jak wisienka na torcie, wisienka na wierzchu z orzechami i wszystkimi dodatkami. To piękne" - powiedziała tuż po odebraniu nominacji.

Radość odbierają legendzie wpisy jakie zalały media społecznościowe. Oczywiście część kibiców czuje zadowolenie z takiego uhonorowania legendy. Niektórzy eksperci jednak bezlitośnie przytaczają liczby. Brutalne fakty przedstawił między innymi Benoit Maylin. "A kto jest zaproszony do gry mieszanej i singla na US Open?! Venuuuus Williams. 45 lat. 577. 2 mecze w 2025 roku. 2 w 2024 roku. 0 zwycięstw w Nowym Jorku od 2019 roku… Wiem, że to legenda, ale trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć "stop". To staje się śmieszne" - napisał francuski dziennikarz.

Venus Williams pobije rekord na US Open. Od razu może zagrać z Polką

W komentarzach wtórują mu inni internauci. Ale finalnie doszło do dwugłosu, bo niektórzy bronią organizatorów. "Venus nadal się sprzedaje. Jest i pozostanie ikoną tego sportu" - zauważono i taka też jest prawda, ponieważ gdyby było inaczej, 45-latka nie dostałaby dzikiej karty. "Zawsze jest zaszczytem oglądać Queen Vee" - przyznało konto "The Tennis Letter". "Będzie to jej pierwszy występ w jednym z czterech najważniejszych turniejów tego sportu od US Open w 2023 roku. Venus Williams ma szansę zostać najstarszą zawodniczką, która brała udział w grze pojedynczej na US Open od czasów 47-letniej Renee Richards w 1981 roku" - przekazało BBC.

Z kim w pierwszej rundzie zmierzy się legenda? O tym przekonamy się za kilka dni, kiedy odbędzie się losowanie drabinek. Przedstawicielka gospodarzy może trafić od razu na którąś z Polek. Tekstowe relacje na żywo z US Open w Interia Sport.

