Natalia Bukowiecka, Ewa Swoboda, Paweł Fajdek, Pia Skrzyszowska, Anna Wielgosz, Weronika Lizakowska, Maria Andrejczyk, Konrad Bukowiecki, Paweł Fajdek - to nazwiska gwiazd polskiej lekkoatletyki, które pojawią się w memoriale Kamili Skolimowskiej, dwunastej w tym roku odsłony Diamentowej Ligi. Zabraknie kontuzjowanego Wojciecha Nowickiego, choć był zgłoszony, a także Marii Żodzik. Łącznie na starcie pojawi się 36 reprezentantów Polski, gdy zwykle są to trzy, cztery osoby.

No i zabraknie Anity Włodarczyk - największej z największych, trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej, czterokrotnej mistrzyni świata. Sukcesami przebija ją jedynie Irena Szewińska, która zawieszała rekordzistce globu złoto na podium w Rio de Janeiro.

Zawodniczki, która mimo 40 lat na karku, wciąż przyciąga uwagę całego świata. I jest zapraszana w różne jego części: w tym roku rzucała już młotem na Tajwanie, w Kenii, USA, Europie, a dużą część czasu spędza w swojej bazie treningowej w Dosze.

Ta absencja nie jest przypadkowa. Historia związana jest z wydarzeniami z 2018 roku. Nic się od tamtej pory nie zmieniło.

2017 - Chula Vista, 2018 - Cetniewo. Dwie afery, które wpłynęły na reprezentantów Polski. Zwłaszcza na Anitę Włodarczyk

Swój rekord świata, nieosiągalny dzisiaj dla konkurentek - 82.98 m - Anita Włodarczyk też pobiła podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, zaraz po igrzyskach w Rio de Janeiro.

Pierwsze zawody odbyły się 2 maja 2009 roku na bocznym boisku Skry - jako "Mityng ku czci Kamili Skolimowskiej". Niespełna trzy miesiące po śmierci Kamili na zgrupowaniu w Portugalii. Nasza mistrzyni olimpijska z Sydney tu właśnie oddała pierwsze rzuty, tu biła rekord świata juniorek. Później były inne warszawskiej lokalizacje, z PGE Narodowym włącznie, teraz memoriał odbywa się w Chorzowie.

Jako jeden z najbardziej prestiżowych mityngów na świecie. Już bez Anity, która ze Skolimowską najpierw rywalizowała (2:11 w ich starciach), a później rzucała w jej rękawicy, już po śmierci Kamili.

Anita Włodarczyk ANDREJ ISAKOVIC AFP

W 2018 roku doszło bowiem do scysji, która ostatecznie podzieliła polską kadrę. Problemy były już wcześniej, m.in. podczas zgrupowania w USA w Chula Vista, gdy nasi reprezentanci (m.in. Wojciech Nowicki, Konrad Bukowiecki, Piotr Lisek, Joanna Fiodorow, Sylwester Bednarek, Kamila Lićwinko) opuścili tamtejszy ośrodek, bo w lodówce znalazły się butelki po alkoholu. Włodarczyk i tak mieszkała w obok, ale o sprawie głośno powiedziała, odcięła się od tego. I już nastąpił podział. Zwłaszcza, że zawsze szła swoimi drogami.

Kulminacja nastąpiła na początku lipca 2018 roku - Włodarczyk miała być jedną z gwiazd Festiwalu Rzutów Kamili Skolimowskiej w Cetniewie, pojawiła się na plakatach. Razem z Pawłem Fajdkiem, Konradem Bukowieckim i Piotrem Małachowskim. To wtedy kulomiot zamieścił zaproszenie z owym zdjęciem plakatu, ale... bez Włodarczyk. W miejscu, gdzie stała, pojawiło się... zaproszenie na zawody. Ona potraktowała to jako zniewagę. Ale nie decydującą - taką, która spowodowała rezygnację z memoriału Kamili Skolimowskiej w sierpniu, ale i kolejnych.

Anita Włodarczyk ANDREJ ISAKOVIC / AFP AFP

- Wiadomo, co się wydarzyło. To było zupełnie bez smaku, chamskie zachowanie. Dużo osób myślało, że to przez Bukowieckiego nie wystartowałam także w memoriale Kamili w Chorzowie, ale to nieprawda. Nigdy tego nie powiedziałam. Wydarzyło się kilka innych rzeczy, które zmusiły mnie do podjęcia takiej decyzji - zaznaczyła w rozmowie z Michałem Kołodziejczykiem w WP Sportowe Fakty wiosną kolejnego roku.

SMS od Roberta Skolimowskiego wszystko zmienił. Tuż po decyzji Anity Włodarczyk o rezygnacji z występu w memoriale. Zerwała związki z fundacją

Tym decydującym ogniwem okazał się SMS Roberta Skolimowskiego, ojca Kamili, świetnego kiedyś sztangisty i olimpijczyka z Moskwy. Już rok wcześniej pisał do niej po aferze w Chula Vista. A po drace związanej z absencją w Cetniewie wysłał jej wiadomość, którą przytoczył dosłownie w rozmowie z Kamilem Kołustem z WP Sportowe Fakty. "Szanowna pani, skoro ma pani nas głęboko w d.... to bardzo proszę, aby mistrzyni i rekordzistka świata więcej nie wypowiadała się na temat Kamili, skoro sprawy prywatne są ważniejsze od dobrego imienia Kamy. Myślę, że Kama by tego nie chciała, a mówienie, że jest pani przykro z tego powodu, to jedna wielka obłuda.

Szkoda tylko, że żadna z 20 osób, które były zapytane o pozytywny komentarz, nie chciało się na ten temat wypowiadać. Dorośnij dziecino, a potem się wypowiadaj

.Wcześniej mówił, że zażądała wycofania Bukowieckiego ze startu w Cetniewie, na co nie przystał.

Anita Włodarczyk i jej ówczesny trener Krzysztof Kaliszewski tuż po rekordowym rzucie w memoriale Kamili Skolimowskiej na Narodowym (2016) ADAM NURKIEWICZ AFP

To dla Anity Włodarczyk było już za dużo. We wspomnianym już wywiadzie powiedziała, że "SMS ją zwyczajnie obrażał". - Wypięli się na mnie wszyscy, w tym pan Robert. Wtedy spokojnie czekałam, myślałam, że przemyśli swoje zachowanie, ale kiedy znowu przystąpił do ataku, nie mogłam już nie zareagować. Byłam ambasadorką jego fundacji i jeśli jako prezes wyrażał się tak o "twarzy" swojego projektu, doszłam do wniosku, że ze względu na brak szacunku pora zakończyć współpracę. Nie była to łatwa decyzja, ale nieodwołalna - zaznaczyła.

Efekt jest taki, że dziś 40-letnia Anita Włodarczyk wciąż chodzi własnymi ścieżkami. Pomogła polskiej reprezentacji w drużynowych mistrzostwach Europy w Madrycie, ba - jako jedyna odniosła tam indywidualne zwycięstwo. Ale już na wspólnym zdjęciu ekipy wicemistrzów kontynentu próżno jej szukać. Jest Bukowiecki, jest Swoboda, jest Maria Żodzik, jest Paweł Fajdek, jest Lisek. Ale nie ma Anity.

Reprezentacja Polski po srebrnym medalu DME w Madrycie Michał Laudy / PressFocus Newspix.pl

Szybko spakowała się, wyjechała potrenować w Szekesfehervarze na Węgrzech, a stamtąd po czterech dniach ruszyła na Diamentową Ligę w Eugene. Wciąż jest bowiem zapraszana, jeździ po świecie - mówimy bowiem o wicemistrzyni Europy z Rzymu i czwartej zawodniczce igrzysk w Paryżu. Za miesiąc wystąpi w tokijskich mistrzostwach świata, wcześniej zapewne w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy.

Ale w Chorzowie - nie. Mimo że będą tu wyłącznie zawodniczki, które w tym sezonie rzucały młotem już ponad 77 metrów: Camryn Rogers, Brooke Andersen, Silja Kosonen, Rachel Richeson i Krista Tervo. Stawkę powinna uzupełnić Włodarczyk, uzupełni zaś Katarzyna Furmanek.

Anita Włodarczyk AFP

