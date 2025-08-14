Co stoi za buntem najlepszego piłkarza Rakowa. Jak zareaguje klub?

Środowy komunikat Rakowa był jednym z mocniejszych w historii tego klubu. Informację o zgłoszeniu przez Brunesa złego samopoczucia połączono z przypomnieniem, że jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, co było jasnym sygnałem, że piłkarz łamie jego ustalenia. Tym bardziej, że nie chodzi o żadną kontuzję, a - jak wspomniano w komunikacie - właśnie o złe samopoczucie. Nawet jeśli w klubie wzięliby pod uwagę ewentualne problemy mentalne swojego zawodnika, pojawia się pytanie, "czy w takim razie jest on gotowy na pójście do wielkiej piłki", do której - jak można przypuszczać - Brunes chciałby się dostać.

Brunes źle znosi rywalizację

Trudno jednoznacznie wskazać na genezę problemów, ale z naszych informacji wynika, że nie jest to piłkarz, który dobrze znosi rywalizację. Już zimą ruchy transferowe Rakowa - jak choćby sprowadzenie Leonardo Rochy - odczytywał jako wyraz nieufności względem niego. Miał sprawiać wrażenie obrażonego, jednak nie zdecydował się na żadne zachowanie, które dyskwalifikowałoby go w oczach Marka Papszuna. Rywalizację wygrał, a Raków po sezonie zdecydował się go wykupić z OH Leuven za 2 mln euro. W klubie nie czują, by na tamtym etapie nie dało się wyczuć, że taka decyzja będzie łączyć się z problemami. Idzie raczej przekaz: zawodnikom w Rakowie nie dzieje się żadna krzywda. I że Brunes miał bardzo mocną pozycję, osiągał sukcesy z drużyną, miał szansę wypromowania się w Europie, a klub wszystkie zapisy w kontrakcie realizuje terminowo. Brunes wiedział też doskonale w momencie podpisywania kontraktu, że Raków ma opcję wykupu, która automatycznie przedłuży umowę. Akceptował to. Raków wciąż chce realizować kontrakt, a od piłkarza zależy, czy i on chce to robić. Jeśli nie, to pytanie, czy nie powinien zastanowić się nad swoją przyszłością w zawodzie.

Zszedł z treningu. Badania nic nie wykazały

Zdarzenia nabrały tempa w poprzednim tygodniu, gdy zespół przygotowywał się do pierwszego meczu z Maccabi Hajfa. Brunes bez problemów wyszedł na trening, jednak w pewnym momencie zgłosił ból mięśniowy i z niego zszedł. Nieoficjalnie można usłyszeć, że była to reakcja na jedną z decyzji taktycznych Marka Papszuna - Kamil Głębocki z częstochowskiego serwisu Na Wylot nawet konkretyzuje: chodziło o zastąpienie Brunesa Patrykiem Makuchem w wewnętrznej gierce. To idealnie spięłoby się z ogólną charakterystyką Brunesa i jego niechęcią do rywalizacji o miejsce w składzie. W klubie jednak nikt nie zakładał, by uraz miał być "wydumany". Zawodnika standardowo skierowano na badania, a ich wyniki - które sztab poznał już po meczu z Maccabi - nie wykazały niczego niepokojącego. Teraz napastnik zgłosił złe samopoczucie, które nie pozwala mu zagrać w rewanżu. To skutecznie przebadać jest o wiele trudniej.

Zero ofert za Brunesa

Jeśli Brunes gra na transfer, byłoby to o tyle dziwne, że dziś Raków nie ma na stole żadnej oferty za niego. Mało tego - klub utrzymuje zdanie, że nie ma zamiaru sprzedawać swojego napastnika. Nie tylko dlatego, że nie chce tracić ważnego zawodnika, ale także z rozumianych szeroko przyczyn wychowawczych. W Częstochowie stoją na straży zdania, że odpuszczenie Brunesowi mogłoby otworzyć drzwi do podobnych zachowań w przyszłości. Jednocześnie nikt nie umie odpowiedzieć na pytanie, co dalej. Sprawa na pewno nie rozejdzie się po kościach, bo stało się zbyt dużo, by Norweg ot tak wrócił do składu - to nawet nie kwestia kary, a zdewastowanego zaufania. W Rakowie podejrzewają, że swoje w namąceniu zrobili agenci, którzy być może otrzymują poza oficjalną ścieżką zapytania o piłkarza. Byłoby to oczywiście niezgodne z przepisami FIFA, które piłkarzom z kontraktem ważnym dłużej niż jeszcze pół roku, zabraniają podejmowania takich rozmów, ale każdy jest świadomy, że jest to przepis martwy.

Raków w czwartek gra o swoją przyszłość w europejskich pucharach. W Debreczynie będzie starał się odrobić jednobramkową stratę z meczu z Maccabi Hajfa. Początek spotkania o godz. 20.

