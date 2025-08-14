Kibice tenisa nigdy nie zapomną tegorocznego Wimbledonu, w którym to Iga Świątek odniosła historyczny sukces, pierwszy raz w karierze wygrywając londyńskiego Wielkiego Szlema. Teraz jednak wszyscy skupiają się na czymś innym - na zawodach w Cincinnati. I tam Polce idzie świetnie. W piątek 15 sierpnia zagra w ćwierćfinale turnieju.

Nie jest tajemnicą, że w przygotowaniach do pojedynków Idze pomaga muzyka. Co leciało w jej słuchawkach ostatnio, tuż przed meczem z Soraną Cristeą? Tenisistka uchyliła rąbka tajemnicy.

Moja przedmeczowa playlista jest zawsze taka sama, głównie rock. Na przykład AC/DC, Guns N' Roses, ale poza kortem tego nie słucham. Pewnie nie dałabym rady zasnąć

Nieocenionym wsparciem jest również, rzecz jasna, jej team. Z niektórymi, jak na przykład z Darią Abramowicz pracuje dłużej, z innymi, jak Wim Fissette, krócej, ale każdego członka zespołu darzy wielkim zaufaniem. O kulisach pracy ze Świątek opowiedziała niedawno psycholożka.

Abramowicz ujawnia kulisy pracy ze Świątek. Dosadnie ws. Fissette'a i Wiktorowskiego

Daria Abramowicz gościła w podcaście "Break Point", a echa długiej rozmowy wybrzmiewają do teraz. Przed mikrofonem mówiła, jak funkcjonuje team Świątek. Nie jest sekretem, że zespół spędza ze sobą znaczną część roku. Czy zatem bywają momenty, w których tak po ludzku psycholożka czuje przesyt kontaktami ze współpracownikami? Okazuje się, że nie. "Ja nie mam ich dość" - zapewniła.

Na pewno pomaga fakt, że mimo wszystko w trakcie touru każdy ma trochę czasu i przestrzeni dla siebie. Może poświęcić chwilę na trening na siłowni, spacer, samotny posiłek. "Odpoczywamy od siebie każdego dnia, ale też lubimy ze sobą przebywać" - zadeklarowała.

W tym momencie rozmowa zeszła na Wima Fissette'a. "Poznaliśmy się już z Wimem, więc możemy sobie troszeczkę ostrzej pożartować. Idzie sarkazm. A Wim - teraz zdradzę wielką tajemnicę, będzie sensacja - nie kuma popkultury i jej nie zna. A my z Maćkiem [Ryszczukiem - przyp. red.] bardzo, Iga też. Nie zna filmów, nie bardzo wie, jak wygląda Tom Hanks, nie widział 'Króla Lwa'. I tu sobie żartujemy. Maciek próbował go jakoś tak zmuszać do oglądania filmów na Wimbledonie, więc z tego tak się podśmiewaliśmy. Lubimy gdzieś wyjść, coś zjeść" - zdradziła.

Równocześnie przyznała, że owszem, zdarza się "zmęczenie materiału", ale znaleźli dobrze sprawdzające się rozwiązania. Po pierwsze, wspomniane wcześniej gospodarowanie miejscem na osobiste przestrzenie. Po drugie, brak konieczności jeżdżenia w komplecie na wszystkie turnieje. Czasem zdarza się po prostu tak, że któregoś z członków sztabu zabraknie na zawodach. Końcem lipca w Montrealu nie było na przykład właśnie Abramowicz oraz Tomasza Moczka. W boksie Świątek znalazł się za to Kacper Żuk.

Dodała jeszcze coś niecoś na temat Igi i tego, jakim jest pracodawcą. Potwierdziła, że tenisistka jest wymagająca, lecz najwięcej oczekuje od samej siebie. "Zawsze zaczyna od siebie. I wtedy nam jest łatwiej i przyjemniej. Oczywiście, jest wymagająca, bo po pierwsze jest perfekcjonistką, a po drugie takie jest życie na tym najwyższym sportowym poziomie" - powiedziała psycholożka.

Przy okazji odniosła się do głośnych plotek, jakoby to ona stała za zawodowym rozstaniem Igi Świątek z Tomaszem Wiktorowskim. Stanowczo zaprzeczyła, jakoby miała wpływ na taką decyzję tenisistki. "Nie mam takich mocy, żeby zwalniać ludzi. Iga wielokrotnie mówiła, że sama decyduje, kto jest w jej zespole, w jakim wymiarze. To jest coś, co wypracowała budowania latami własnych kompetencji nie tylko tych na korcie, ale i poza nim" - poinformowała Daria Abramowicz.

Zdradziła, jak wyglądał proces zatrudniania Fissette'a. Świątek miała mieć indywidualne spotkania z niewielkim gronem kandydatów. Dopiero potem zwracała się do swojego zespołu z prośbą o konsultację. Na koniec sama decydowała, kogo chce zatrudnić. I tak w październiku rozpoczęła współpracę z Belgiem, a przygoda ta trwa do teraz.

Świątek pokonuje Cirsteę i awansuje do ćwierćfinału Cincinnati Open AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Cincinnati 2025 JASON WHITMAN AFP

Iga Świątek i Wim Fissette Stach Antkowiak Reporter

Iga Świątek, Daria Abramowicz Wojciech Kubik East News