Artur Gac, Interia: Gratulacje, bo niezwykle przyjemnie śledzić doniesienia z Indonezji, gdzie reprezentacja Polski zameldowała się w ćwierćfinale mistrzostw świata, a jutro bój o najlepszą czwórkę. Krótko przed naszą rozmową zakończyliście trening. Jak pan poprowadził te zajęcia już na tym szczeblu fazy pucharowej?

Miłosz Majka, trener reprezentacji Polski: - W takim dniu, gdy mamy dzień przerwy przed meczem, zajęcia trwają półtorej godziny. Cieszymy się z tego treningu, bo mogliśmy dzisiaj pierwszy raz odbyć zajęcia w głównej hali, bo grupę rozgrywaliśmy w innym miejscu, koło hotelu w Surabai, a wczoraj graliśmy mecz już na głównym obiekcie, w centrum miasta. To, że mogliśmy tam dzisiaj potrenować, było dla nas dosyć ważne. Część dziewczyn trenowała dłużej, część krócej, wiadomo w zależności od tego, które grają więcej, które grają troszkę mniej. Niemniej to taki trening zdecydowanie spokojniejszy i przede wszystkim, można go tak nazwać, techniczny.

Jutro czeka was bój z Bułgarkami. By nie sięgać do zbyt odległej historii, skupmy się na tych najświeższych doświadczeniach. Mierzyliście się sparingowo z tym przeciwnikiem w Mielcu przed kwalifikacjami do przyszłorocznych ME U22 i te mecze kontrolne padły waszym łupem, co z pewnością nastraja optymistycznie. Jak pan na to patrzy ze swojej perspektywy?

- Tak jak pan powiedział, to jest faza pucharowa i tutaj myślę, że zupełnie inaczej gra się te mecze niż sparingi i pojedynki w grupie. Sparing rządzi się swoimi prawami, mecze w grupie swoimi, a tu w systemie pucharowym tak naprawdę liczą się tylko zwycięstwa. Cieszymy się, że mogliśmy z nimi zagrać, bo będziemy dobrze na ten zespół przygotowani. Myślę, że na pewno wszystkich tutaj zaskoczyły pozytywnie wygrywając ze Stanami Zjednoczonymi. Niemniej my zrealizowaliśmy swój cel, weszliśmy do ósemki i jutro chcemy wygrać ćwierćfinał. Bez względu na to, kto by stanął po drugiej stronie siatki. Gdy już jest się w tym miejscu, to chce się po sportowemu i po ludzku po prostu więcej. Teraz już nie ma co kalkulować, każdy ma respekt do przeciwnika. To już jest najlepsza ósemka świata, zostały tylko mocne zespoły. Po prostu trzeba jutro wyjść zdeterminowanym i wygrać, jeśli chce się być w czwórce.

Po meczu z Portoryko powiedział pan wprost, że zagraliście świetne spotkanie, te wcześniejsze też były bardzo dobre i ogólnie pan podkreślił, że dyspozycja zespołu rzeczywiście jest wysoka. Odwołując się do pana szczerości, doszacował pan aż taką formę swojego zespołu? Innymi słowy, czy wszystko ułożyło się planowo, a może wręcz przerosło pana oczekiwania?

- Powiem szczerze, że nawet ostatnio sięgnąłem sobie do CV, które wysyłałem do związku w 2023 roku, bo najpierw trzeba było stanąć do konkursu, żeby go wygrać (uśmiech). Wtedy ta grupa była po mistrzostwach świata, gdzie zajęła 12. miejsce. Wówczas napisałem, że dlatego chciałbym przejąć tę kadrę i z nią pracować, bo wierzę w potencjał tej grupy i w to, że może być czołową reprezentacją w Europie i na świecie. Cały czas w to wierzę i to się realizuje. W zeszłym roku weszliśmy do najlepszej czwórki w Europie, co było pierwszym takim wynikiem tej grupy. Ta lokata tak naprawdę zagwarantowała nam też obecność na tych mistrzostwach świata. A przypomnę, że rywalizacja była bardzo trudna, bo tam występowało 16 zespołów, podzielonych na dwie grupy po 8, z których tylko dwie wchodziły do czwórki. Przegraliśmy wtedy z Włoszkami 3-2, z kolei ograliśmy bardzo mocne Serbki, co okazało się być tak ważnym zwycięstwem. Po drodze mieliśmy kwalifikacje na przyszłoroczne mistrzostwa Europy U22 kobiet, na które awansowaliśmy, tak naprawdę przygotowując się do tego wszystkiego od maja. Kończąc, a zarazem odpowiadając na pytanie, powiem szczerze, że tutaj przyjechaliśmy z celem minimum w postaci wejścia właśnie do najlepszej ósemki. Uważam, że po to tyle wypracowaliśmy, żeby na tym poziomie zawieszać poprzeczkę. A teraz celem jest wygranie ćwierćfinału, by mieć możliwość grania o medale. A odnośnie doszacowania czy niedoszacowania? To jest dobre pytanie, bo to zawsze weryfikuje turniej. Wczoraj faktycznie zagraliśmy bezbłędnie, a to potwierdza, co już pan powiedział, że wszystkie mecze tutaj gramy bardzo dobrze. Dzisiaj na treningu dziewczyny też bardzo dobrze wyglądały. Dlatego liczę jutro na pozytywny wynik.

Wsłuchuję się w to, co pan mówi i przypomniały mi się słowa trenera Tomasza Dylaka, kadrowego szkoleniowca Julii Szeremety. Cztery dni temu, gdy wybił rok od zdobycia wicemistrzostwa olimpijskiego, napisał takie słowa: "a gdybym Wam powiedział, że widziałem tę chwilę na długo zanim nadeszła?". A następnie dodał krótki cytat: "wybierając swój los, wybrałem szaleństwo". Bycie trenerem reprezentacji, w młodym wieku, jest zarezerwowane chyba dla tych osób, które od razu mają wielkie ambicje, nawet gdy początkowo wielu w nie powątpiewa.

- To na pewno. Myślę, że ta wiara mocno płynie z serducha i z charakteru, ale także z funkcjonowania na co dzień, z życia, z pasji i etyki pracy jeśli chodzi o reprezentację. Ja mam przyjemność być w tej reprezentacji od bardzo dawna, bo już od 2015 roku byłem asystentem trenera Wiesława Popika, a to są moje trzecie mistrzostwa świata. Wcześniej byłem z kadrami U20, ale oczywiście jako drugi trener. Tak że wybija 10 lat, odkąd mam przyjemność pracować przy reprezentacjach młodzieżowych, w tym drugi rok jako pierwszy trener. Myślę, że mówimy o marzeniu i celu każdego trenera, to powinno być naturalne i normalne. Oczywiście nie za wszelką cenę, ale poparte właśnie pracą, charyzmą, charakterem i grupą wspaniałych ludzi. To też warto podkreślić, że tu jest grupa wspaniałych ludzi, jeśli chodzi o sztab. I oczywiście grupa wspaniałych dziewczyn, bo to dwunastka moich gladiatorek. Wielu widzi tylko efekt końcowy, z którego jestem dumny, ale to tak naprawdę efekt wielu miesięcy ciężkiej pracy, bo my przygotowujemy się od 20 maja. W tym czasie było wiele sparingów, kwalifikacje... Do tego w zeszłym roku trzy miesiące pracy stricte reprezentacyjnej. No i też na co dzień praca klubowa dziewcząt i trenerów klubowych. Kurczę, jestem też ostrożny, bo to jutrzejszy dzień zweryfikuje, prawda? (uśmiech). Sam nie mogę się doczekać, człowiek ma w głowie różne scenariusze, bo faktycznie jesteśmy o krok od wielkiej rzeczy. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Czy to wszystko zależy teraz ode mnie, od dziewczyn, czy od niebios?

- Wczoraj też powiedziałem dziewczynom, że los nam sprzyja, bo z jednej strony sami zasłużenie wygraliśmy grupę, ale do tego doszła przegrana Włoszek z Turczynkami. Ja nie mówię, że Bułgaria jest idealnym przeciwnikiem, bo pewnie one też się cieszą, że grają z nami, a na przykład nie z Chinkami, nie z Włoszkami. Niemniej to też układa się tak, że dobrze by było to wykorzystać.

Wiem, że zawsze wszystko spada na pierwszego trenera, ale nie mówię tego po to, by zasugerować, że przy ewentualnej porażce będzie za nią odpowiadał także sztab. Nie, za to odpowiada pierwszy trener. W każdym razie wszyscy tutaj kapitalnie pracują i pomagają, wspieramy się i to jest praca całego zespołu, zespołu i jeszcze raz zespołu. Dwunastu gladiatorek i sztabu, który oddaje się bezgranicznie

Mówi pan o tej świadomości, że jesteście krok od wielkiej rzeczy. Jednocześnie to kadra młodych zawodniczek, nie każdy w tym wieku ma - mówiąc kolokwialnie - odcięty układ nerwowy. Do tego wasz sztab także cały czas zbiera doświadczenie i nabiera rutyny. Czy dostrzega pan, że niektórzy mocniej zaczynają przeżywać tę fazę turnieju? Jak pan postrzega całą tę grupę?

- Ja myślę, że wszyscy to przeżywamy, natomiast widać taką pewność i spokój, bo też mamy za sobą psychologa sportowego, też z nami współpracuje i jest na tej imprezie. Generalnie cały nasz sztab, czyli fizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego, drugi trener, statystyk czy kierownik drużyny to są ludzie, którzy od lat pracują w siatkówce, z którymi dziewczyny dobrze się czują. One też same się wspierają, co też widać w ich oczach, uśmiechach, podejściu i zaangażowaniu. One wiedzą, że to jest ten czas i moment. I ja wiem, że zrobią jutro wszystko, żeby ten czas i moment wykorzystać. Tu nie ma strachu przed tym, że można wygrać. Ja widzę i wiem, że chcą wygrać, co jest bardzo pozytywne. Nie widać paraliżu, bo gdyby był, to uważam, że byłby widoczny już wczoraj, czy nawet w meczu z Czeszkami, co do którego wiedzieliśmy, że musimy wygrać za trzy punkty, by wyjść z pierwszego miejsca. To są też takie ważne znaki na niebie, które pokazują, że zespół jest naprawdę gotowy na to duże wyzwanie. Oczywiście jutro szanse ma jedna i druga drużyna.

Wróćmy do meczu poprzedniej rundy, gdy rozegrała się bardzo rzadko spotykana sytuacja. Z uwagi na ukaranie w wyniku skandalu Wietnamek nastąpiło przemodelowanie miejsc w grupie A, co sprawiło, że zamiast z Indonezją, musieliście zmierzyć się z Portoryko. Było już po północy, nastał już dzień meczowy, gdy dotarła do was ta wiadomość. Dziewczyny śpią, macie za sobą odprawę na Indonezyjki… Każdy jest sobie w stanie wyobrazić, że to arcyniekomfortowa sytuacja.

- No tak, to wszystko prawda. Myślę, że wieloletnie doświadczenie w byciu w różnych stresowych sytuacjach, nauczyło radzić sobie z czymś takim. Generalnie trzeba sobie szczerze powiedzieć, że prowadzenie każdego meczu reprezentacji to oprócz chwil radości, także duży stres, bo ma się odpowiedzialność za podejmowane decyzje i wszelkie działania. Tutaj w ułamku sekundy musieliśmy się odnaleźć, bo trzeba było podjąć decyzję, czy gramy rano czy wieczorem. Trzeba było w jednej chwili rozważyć, czy budzimy zespół, siadamy do nowej odprawy i wcześnie gramy mecz, czy wybieramy opcję numer dwa. Na halę może nie jest daleko, ale jesteśmy w pięciomilionowej aglomeracji, więc przemieszczanie się też troszkę trwa. Podjęliśmy decyzję, że nie budzimy zespołu, tylko my się przygotowujemy na Portoryko, a zawodniczki poinformujemy rano. Dokonany wybór też nie dawał pełni komfortu, bo cały dzień oczekiwaliśmy na to starcie, rozgrywane jako ostatnie. Ktoś powie, że to małe rzeczy, ale tutaj bardzo szybko, bo już o godz. 17 robi się ciemno, co także powoduje dyskomfort, bo wychodząc na parkiet o 21:30, graliśmy jakby w nocy. Jedziemy na halę, mecz się przedłuża, nowy obiekt, nowe miejsce, emocje… Poradziliśmy sobie, co jest najważniejsze. Sami też wprowadziliśmy mało nerwowość, jeśli chodzi o zespół, bo rano daliśmy krótki komunikat, że jest zmiana, gramy o tej i tej porze i tyle. Dziewczyny to od razu zaakceptowały i uniknęliśmy szoku. Szok może bardziej był w nas niż w nich. Ale my mieliśmy czas, żeby ten szok troszkę przeżyć.

Wy z kolei mieliście całkiem zarwaną nockę, by odrobić ad hoc zlecone zadanie?

- Zaczęliśmy pracować, natomiast wiedzieliśmy, że skoro decydujemy się na mecz o 21.30, więc rozsądniej rozłożyliśmy pracę. Natomiast mój asystent powiedział, że mam być spokojny, będzie 3-0 (śmiech).

Dominik Stanisławczyk?

- Tak, tak. Powiedział, że mam być spokojny, będzie 3-0 i rywalki nie zdobędą więcej niż 16 "oczek". Potem tylko mi powiedział: "no i nie pomyliłem się".

To miłe dla krośnianina, że drugi krośnianin tak bezbłędnie oszacował.

- Proszę napisać, że sztab robi tutaj kapitalną robotę. Wiem, że zawsze wszystko spada na pierwszego trenera, ale nie mówię tego po to, by zasugerować, że przy ewentualnej porażce będzie za nią odpowiadał także sztab. Nie, za to odpowiada pierwszy trener. W każdym razie wszyscy tutaj kapitalnie pracują i pomagają, wspieramy się i to jest praca całego zespołu, zespołu i jeszcze raz zespołu. Dwunastu gladiatorek i sztabu, który oddaje się bezgranicznie, a wyniki są właśnie efektem wykonanej pracy. Bycie w światowej ósemce to już bardzo dobry wynik, a uważam, że jeszcze wszystko przed nami.

Przed momentem powiedział pan wielką rzecz. Mianowicie w przypadku porażki bierze ją pan na siebie, jako pierwszy trener, natomiast sukces jest efektem pracy całego sztabu. To jest naprawdę godne podkreślenia.

- Dziękuję. Tak uważam i zrobię jutro wszystko. Wiem też, ilu ludzi nas obserwuje i trzyma kciuki. To jest piękne, to dla takich chwil warto żyć. Wiem, że jutro dziewczyny będą walczyć, a także ja, jako trener, odpowiadający za wiele rzeczy, w tym spokój i opanowanie, a także emocje, bo to się udziela.

Na koniec wróćmy do Wietnamek, ukaranych serią walkowerów za grę dwóch nieuprawnionych zawodniczek z uwagi, a w sprawie chodziło o testy płci. Czy to była swego rodzaju tajemnica poliszynela, o której się rozmawiało przed tą decyzją FIVB?

- Mieszkamy w hotelu, w którym zakwaterowanych jest 21 reprezentacji. Pozostałe trzy, czyli Wietnamki, Chinki i Indonezyjki, mają inny hotel, ale pocztą pantoflową zaczęło coś do nas dochodzić. Mamy też tutaj pracowników z Polski, będących przy sędziach, od których też troszkę się dowiedzieliśmy. Wiemy, że formalnie protest złożyła Serbia.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: artur.gac@firma.interia.pl

Transmisja meczu Polska - Bułgaria w piątek 15 sierpnia w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go. Początek o godz. 8:50.

Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarki reprezentacji Polski cieszą się po pokonaniu rywalek z Portoryko volleyball world materiał zewnętrzny