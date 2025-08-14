Rekordowa transakcja, tego jeszcze nie było. Legendarny klub kupiony za ponad sześć miliardów

W drugiej połowie marca gruchnęła informacja o tym, że ekipa Boston Celtics ma zostać wykupiona przez grupę inwestorów, na czele której stanął Bill Chisholm, założyciel Symphony Technology Group, przedsiębiorstwa z gałęzi private equity.

Cała operacja nie była jednak prosta - wpierw musiała zostać, zgodnie z zasadami panującymi w NBA, zatwierdzona przez Board of Governors (Radę Dyrektorów) i... ostatecznie doszło do tego po blisko pół roku.

Wielki rekord finansowy. Celtics sprzedani za ponad sześć miliardów dolarów

14 sierpnia Associated Press poinformowało, że transakcja otrzymała zielone światło, a wśród osób, które będą w nowym gronie posiadaczy większości udziałów "Celtów" - oprócz Chisholma - będą też dwaj inni biznesmeni, Rob Hale (już wcześniej będący akcjonariuszem BC) oraz Bruce Beal Jr.

Co istotne, przejęcie zespołu od Wyca Grousbecka (właściciela Celtics od 2002 r.) ma kosztować na ten moment łącznie 6,1 mld dolarów (za minimum 51 proc. udziałów), a wykupienie pełnego pakietu ma nastąpić do 2028 roku i wszystko może się zamknąć w zawrotnych 7,3 mld dolarów.

To oczywiście absolutny rekord nie tylko jeśli mowa o amerykańskiej koszykówce, ale i amerykańskim sporcie w ogóle. Poprzednim najlepszym wynikiem było 6,05 mld dolarów, jakie w 2023 r. zapłacono za przejęcie zespołu z NFL, Washington Commanders.

Boston Celtics najlepsi w historii. Nikt nie ma tylu tytułów mistrzowskich

"Celtowie" od 2024 roku są samodzielnie najbardziej utytułowaną drużyną w dziejach NBA - zdobyli oni wówczas swój 18. tytuł mistrzowski, prześcigając w ten sposób o jedno "oczko" Los Angeles Lakers. W poprzedniej kampanii zakończyli oni swoje występy na półfinałach Konferencji Wschodniej, w których ulegli oni New York Knicks.

