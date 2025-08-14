Consonni przed przyjazdem do Polski nie miała na koncie w tym sezonie ani jednego zwycięstwa. Na naszych szosach odnalazła się jednak znakomicie: już pierwszego dnia okazała się najlepsza, inkasując dodatkowo bonusowe sekundy na lotnym finiszu. Drugiego dnia zmagań była ósma, lecz mimo to przed finałowym aktem zmagań znajdowała się w komfortowej pozycji. Przewodziła stawce, mając pięć sekund przewagi nad drugą Lindą Zanetti (UAE Team ADQ).

Odcinek z Nałęczowa do Kraśnika w teorii mógł dawać nadzieje na skuteczny atak i zaskoczenie peletonu, choć każda z zawodniczek zdawała sobie na pewno sprawę, że jakiekolwiek szanse są nikłe. Wciąż jednak próbowały i przyznać trzeba, że jedna z nich, Anne Knijnenburg (VolkerWessels) zaliczyła całkiem udaną szarżę. Nie tylko wygrała premię specjalną zondacrypto, dzięki której zainkasowała ponad 2 tysiące euro, ale też bardzo długo broniła się przed pogonią. Została złapana... 300 metrów od mety.

Consonni wystrzeliła jak z procy

Niemal dokładnie w tym samym momencie jak strzała ruszyła Consonni, zaskakując główne rywalki tak śmiałym posunięciem. Łatwo zyskała kilka metrów przewagi, nie pozwoliła przeciwniczkom, by schowały się w jej aerodynamicznym cieniu i "dowiozła" wygraną do mety. W Kraśniku najlepszą z Polek była Karolina Kumięga (TKK Pacific - Nestle), która zajęła piąte miejsce. Czołową "10" zamknęła za to zaledwie 21-letnia, utalentowana sprinterka, Malwina Mul.

Consonni, która jeździ w ekipie z dwoma Polkami: Katarzyną Niewiadomą i Agnieszką Skalniak-Sójką chwilę po finiszu, przed kamerą "TVP" przemówiła... w naszym języku. "Dzień dobry, dziękuję" - powiedziała z nienagannym akcentem.

W klasyfikacji generalnej Consonni zwyciężyła z przewagą 13 sekund nad Zanetti i 21 nad trzecią Kathrin Schweinberger (Human Powered Health). Najlepsza z "biało-czerwonych", Kaja Rysz zakończyła zmagania na siódmej pozycji. Dziewiąta była Malwina Mul.

Chiara Consonni TOMMASO BERARDI AFP