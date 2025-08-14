Niebywałe, co potrafią córki Ronaldo. Georgina musiała się pochwalić

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w świecie show-biznesu. On - gwiazdor futbolu i jeden z najlepiej zarabiających sportowców świata. Ona - niegdyś zupełnie anonimowa, a dziś znana na całym świecie modelka i influencerka.

Kiedy poznali się z 2016 roku, piłkarz reprezentacji Portugalii już wtedy był ojcem - wychowywał on bowiem swojego syna Cristiano Juniora. W czerwcu 2017 Georgina i Cristiano powitali na świecie bliźnięta - Mateo i Evę Marię - które urodziła im surogatka. Kilka miesięcy później Georgina wydała na świat córkę Alanę Martinę. W kwietniu 2022 roku zakochani przeżyli jeden z najpiękniejszych, jednak zarazem najtragiczniejszych momentów swojego życia. Bliźniacza ciąża Rodriguez zakończyła się bowiem śmiercią ich syna Angela. Poród przeżyła jednak jego siostra bliźniaczka - Bella Esmeralda.

Georgina pochwaliła się talentem córek. "Podziwiam was z całego serca"

Choć nie wszystkie pociechy są biologicznymi dziećmi Georginy Rodriguez, modelka całą piątkę traktuje na równi. Na każdym kroku Argentynka z dumą pokazuje dzieci w mediach społecznościowych, chwaląc się ich poczynaniami. Teraz narzeczona Cristiano Ronaldo zamieściła na swoim profilu na Instagramie wyjątkowe nagranie. Uwieczniła na nim zajęcia muzyczne, na które uczęszczają Alana Martina i Eva Maria. Podczas tych zajęć dziewczynki zaprezentowały swoją umiejętność gry na instrumentach. Starsza z dziewcząt zagrała na skrzypcach, młodsza natomiast zasiadła przed keyboardem.

"Kocham waszą niewinność, waszą chęć do nauki, wasz talent, wasze marzenia, waszą miłość do tego, co robicie, waszą dyscyplinę i sposób, w jaki walczycie o swoje marzenia. (...) Podziwiam was z całego serca. Mama zawsze będzie walczyć o wasze marzenia razem z wami, jestem waszą największą fanką" - napisała z dumą WAG Al-Nassr i piłkarskiej reprezentacji Portugalii.

