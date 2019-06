Kraków i Małopolska, które zgłosiły gotowość zorganizowania trzeciej edycji Igrzysk Europejskich w 2023 roku, nie mają konkurencji przed zaplanowanym na 22 czerwca głosowaniem - poinformowało Stowarzyszenie Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC).

Zdjęcie Tak wyglądała ceremonia zamknięcia igrzysk europejskich w Baku /AFP

- Termin zgłaszania kandydatur na gospodarza trzeciej edycji Igrzysk Europejskich w 2023 roku minął 31 maja i EOC z przyjemnością potwierdza, że wpłynęła jedna oferta od Polskiego Komitetu Olimpijskiego - wspólna propozycja Miasta Krakowa i Regionu Małopolski. Oficjalny wybór zostanie dokonany podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w Mińsku 22 czerwca - napisano oficjalnej stronie internetowej EOC. Decyzja zapadnie zatem podczas II Igrzysk Europejskich, które odbędą się w stolicy Białorusi 21-30 czerwca.

Reklama

Informację EOC potwierdził PKOl, który wcześniej miał - jak napisano w komunikacie - "przekazać wspólną intencję Miasta Krakowa i Regionu Małopolski, gotowych podjęcia się roli gospodarzy" igrzysk za cztery lata. Także władze Krakowa potwierdziły, że złożyły deklarację w tej sprawie, ale "jest za wcześnie na jakiejkolwiek szczegóły".

W styczniu pojawiła się informacja, że rolą organizatora tego multidyscyplinarnego wydarzenia sportowego zainteresowane były Katowice. Jak donosi portal "Inside the Games", rozmowy z EOC na ten temat prowadził również Kazań. Ostatecznie żadne z tych miast nie złożyło oficjalnej kandydatury.

Igrzyska, na mniejszą skalę niż ogólnoświatowe, mają od dawna Azja czy Wspólnota Brytyjska. Niedawno przyszła kolej na Europę. Pierwsza edycja odbyła się w 2015 roku w Baku, a "Biało-Czerwoni" wywalczyli 20 medali, w tym dwa złote, osiem srebrnych i 10 brązowych.



Drugą edycję pierwotnie mieli zorganizować Holendrzy, ale rosnące koszty przygotowań zmusiły ich do rezygnacji. Przeprowadzenia zawodów podjęła się Białoruś, a odbędą się one stolicy kraju - Mińsku - od 22 do 30 czerwca. Ponad 4000 sportowców z 50 krajów rywalizować będzie o 200 kompletów medali w 15 dyscyplinach, m.in. kolarstwie, judo, zapasach, strzelectwie, boksie, kajakarstwie. W lekkoatletyce zmagania toczyć się będą w zmienionym formacie i tylko w wybranych konkurencjach.