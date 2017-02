Zbigniew Bródka przed MŚ: Celem jest ósemka

Mistrz olimpijski z Soczi, Zbigniew Bródka, nie stawia sobie wygórowanych celów przed mistrzostwami świata w łyżwiarstwie szybkim w Gangneung w Korei. Na 1500 m zadowoli go miejsce w pierwszej ósemce.

Zdjęcie Zbigniew Bródka /AFP

Mistrzostwa odbędą się w dniach 9-12 lutego.

W grudniu Bródka wygrał w holenderskim Heerenveen rywalizację w słabszej grupie B i awansował do A. W Berlinie był piąty w zmaganiach z najlepszymi panczenistami. W niedzielę w swej koronnej konkurencji powalczy w MŚ, które są jednocześnie testem przedolimpijskim przed igrzyskami 2018.

- Liczę przed wszystkim na dobry bieg taktycznie i technicznie. Jeżeli taki wyjdzie, o miejsce się nie boję. Do tego potrzeba jeszcze trochę szczęścia w losowaniu pary i toru. Indywidualnie celuję w ósemkę - to byłby wynik, który mnie zadowoli. Wiadomo, że każda pozycja wyżej będzie tylko na plus. Nic nie obiecuję, będę jechał tak jak zawsze na 110 proc. swoich możliwości. Natomiast już w piątek zawody drużynowe. To konkurencja chyba najbardziej wyrównana od kilku lat - stwierdził Bródka.

W rywalizacji zespołowej Bródka będzie startował w składzie z Konradem Niedźwiedzkim i Janem Szymańskim. Ten tercet zdobywał brązowe medale IO i MŚ. Kandydatem do podium jest także Artur Waś na 500 m. Wśród kobiet dobrze w tym sezonie spisuje się szczególnie Natalia Czerwonka.

Zawody w Gangneung są pierwszymi dla panczenistów przed przyszłoroczną olimpiadą. Jak wygląda obiekt i otoczenie na 12 miesięcy przed igrzyskami?

- Hala lodowa jest całkiem ładna, prosta konstrukcja zrobiona na miarę potrzeb. Prace wykończeniowe jeszcze trwają, ale generalnie wszystko jest o krok do przodu w porównaniu do analogicznego czasu w Soczi. Takie mam wrażenie. Trwa układanie kostki brukowej, z każdej strony się coś dzieje, nie ma zbędnych przestojów. Jeżeli chodzi o sam lód, wydaje się dość szybki, ale o tym czy rzeczywiście taki jest przekonamy się pewnie dopiero na zawodach. Na pewno organizatorzy starają się, aby był jak najlepszy. Jedyny minus to oficjalny hotel, który jest oddalony prawie 60 km od toru. Transport zajmuje około godziny. Ten dyskomfort w pełni wynagradza jakość hotelu i wybór serwowanego jedzenia - dodał zawodnik Błyskawicy Domaniewice.

Program MŚ:

czwartek, 9 lutego

3000 m kobiet

5000 m mężczyzn

piątek, 10 lutego

500 m kobiet

500 m mężczyzn

bieg drużynowy kobiet

bieg drużynowy mężczyzn

sobota, 11 lutego

5000 m kobiet

1000 m mężczyzn

1000 m kobiet

10 000 m mężczyzn

niedziela, 12 lutego

1500 m kobiet

1500 m mężczyzn

bieg ze startu wspólnego kobiet

bieg ze startu wspólnego mężczyzn