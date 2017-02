Artur Szpilka trenuje niczym Rocky Balboa

Artur Szpilka nie cierpi, gdy choć przez chwilę nie jest o nim głośno. Teraz, niczym w kultowej scenie z filmu Rocky, postanowił gołymi pięściami obijać wiszące w chłodni tusze. Czy taki przerywnik w treningach wystarczy "Szpili", by wrócił na zwycięską ścieżkę w ringu?

Zdjęcie Artur Szpilka /Fot. Marcin Smulczyński /East News

Swoim popisem, który już ma tyle samo zwolenników, co przeciwników, 27-letni Artur Szpilka postanowił podzielić się na portalach społecznościowych. Na krótkim, 14-sekundowym nagraniu, były pretendent do tytułu mistrza świata w wadze ciężkiej, demonstruje technikę na poubojowej tuszy mięsa.

Reklama

"Szpila" jest wyraźnie dumny z siebie, po wszystkim prężąc bicepsy do kamery. W ten sposób nawiązał do jednej ze scen popularnego filmu Rocky, który na przestrzeni lat ukazał się w kilku częściach. W tytułową rolę Rocky'ego Balboy wcielał się aktor Sylvester Stallone.



Szpilka przyleciał do Polski, aby przedłużyć wizę na pobyt w Stanach Zjednoczonych. Formalności stało się zadość i pięściarz w poniedziałek wróci za ocean, ale już tylko tymczasowo. Sportowiec podjął decyzję, że po jednej, góra dwóch najbliższych walkach, definitywnie wraca do ojczyzny.