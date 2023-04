Zawiódł oczekiwania. Teraz ma być asem

Uwielbia Stadion Olimpijski

Kolejny mecz czeka leszczyńskich żużlowców w najbliższy piątek (14 kwietnia) o godzinie 20:30 we Wrocławiu. - Nastawiamy się na trudny mecz. Sparta ma świetną drużynę. Wiemy, jakim potencjałem dysponują, ale nie wybieramy się do Wrocławia ze spuszczonymi głowami - przyznaje junior Damian Ratajczak.

Choć przez kontuzję Damian Ratajczak przed rokiem nie miał okazji do startów na wrocławskim torze, to jego wyniki sprzed dwóch sezonów pokazują, że czuje się tam jak ryba w wodzie. W 2021 roku w fazie play-off zdobył tam 7 punktów i bonus, a to wszystko jeszcze jako 16-latek.

Starty były bolączką

- Racja, że we Wrocławiu da się wyprzedzać, ale start jest jednak najważniejszy. Jak się z niego nie wyjedzie, to da się zyskać pozycję. Janusz Kołodziej jest w stanie i trzech zawodników minąć, ale mnie jeszcze na to nie stać. Nie potrafię tak wyprzedzać. Jeśli jest jedna ścieżka na torze, to pomimo szybkiego motocykla można przyjechać na ostatniej pozycji - stwierdził Damian Ratajczak.