Wydawało się, że po fatalnym sezonie 2021, w którym Falubaz spadł z PGE Ekstraligi już nic gorszego się nie wydarzy. A jednak! Drużyna budowana na szybki awans oraz rozpędzona niedawną jazdą w najwyższej klasie rozgrywkowej błądzi jak dziecko we mgle. Zarówno ja, jak i tysiące kibiców daliśmy się niestety nabrać na wzniosłe hasła płynące z klubu. Dzisiaj wszystko stoi na głowie, a populizm odbiera rozum. Ludzie uwierzyli w miliony mieszkań dla młodych, elektryczne samochody czy w miliony ton węgla zalegających na składach. Prezes NBP mówi jednak, że jesteśmy w celu, bo inflacja za rok będzie na poziomie 6, 9 a może nawet 12 procent. No ale jesteśmy w celu...

W celu miała też być drużyna aspirująca o szybki powrót do elity. "Jedziemy NaMAXA" i całą otoczkę przedsezonowych zapowiedzi na ziemię sprowadził już pierwszy mecz. Początkowo można było to uznać za wypadek przy pracy, ale takich wpadek w zakończonym niedawno sezonie zasadniczym było po prostu za dużo. Oczywiście wiem, że teraz wszystko zaczyna się od nowa i w play-off może zdarzyć się dosłownie wszystko, ale z drugiej strony ciężko uwierzyć mi w cud, czyt. Ekstraliga 2023. Póki co jest to bowiem sezon rozczarowań i powolnej śmierci klubu.