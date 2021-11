Utalentowany Czech wraca na polskie tory

Wojciech Kulak Żużel

Ofensywa transferowa 7R Stolaro Stali trwa w najlepsze. Do rzeszowskiej ekipy dołączył dziś Eduard Krcmar. 25-latek należy do najlepszych czeskich żużlowców młodego pokolenia i wraca do Polski po rocznej przerwie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Nie ma papieru, nie ma umowy. WIDEO INTERIA.TV