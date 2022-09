Tydzień był w śpiączce. Chce wrócić?

Na przełomie sierpnia i września całe żużlowe środowisko drżało o zdrowie Adriana Miedzińskiego, który po strasznym upadku w Zielonej Górze przez kilka dni walczył o życie. Początkowe informacje były fatalne, mówiło się o poważnym urazie mózgu i kręgosłupa. Przez tydzień zawodnik Polonii Bydgoszcz był w śpiączce farmakologicznej. Gdy go wybudzono, stan zaczął szybko się poprawiać. Miedziński wyszedł już ze szpitala w Zielonej Górze i rehabilituje się w rodzinnych stronach.

Znając charakter tego żużlowca, zapewne Miedziński nie podda się tak łatwo, jeśli chodzi o dalsze starty na żużlu. Kilka razy wracał już po paskudnych wypadkach, choć wielu mu to odradzało. Teraz Miedziński również nie jest zakłada stuprocentowego końca kariery, ale o jej kontynuacji nie chce słyszeć rodzina oraz partnerka. Boją się kusić losu kolejny raz i absolutnie nie można im się dziwić.

Kluby też mają obawy

Polonia zapewne mocno rozważyłaby pozostawienie Miedzińskiego na przyszły sezon, gdyby ten był w pełni sił. Zawodnik dobrze odnalazł się w bydgoskim środowisku, a mocny senior na walkę o awans bardzo by się przydał. Z naszych informacji wynika jednak, że ekipa będzie montowana bez niego, bo nie można po pierwsze dać gwarancji, że wróci, a po drugie (jeśli wróci) w jakiej formie będzie.

Inne kluby też podchodzą do Miedzińskiego bardzo zachowawczo. Rynek jest mocno przebrany, zwłaszcza jeśli chodzi o krajowych seniorów. Nie ma za bardzo w kim wybierać, ale mimo tego Miedziński jest niejako pomijany. Mało kto wierzy w jego powrót. Na chwilę obecną nie ma propozycji, choć jeśli przez najbliższe miesiące jego stan będzie się tak szybko poprawiał, to kto wie co będzie wiosną.