Polskie siatkarki bezradne w meczu z Włoszkami. To nie musiało się tak skończyć. "Bardzo przykro"

Polskie siatkarki przegrały z Włoszkami, ale do Agnieszki Korneluk trudno mieć po półfinale Ligi Narodów pretensje. Kapitan reprezentacji Polski była najlepiej punktującą zawodniczką drużyny, a przecież na pozycji środkowej to nie lada wyczyn. To jednak nie poprawia nastroju polskiej siatkarki po porażce 0:3. -Wierzę w tę drużynę. Jest mi bardzo przykro, tym bardziej że przed taką publicznością, jak tutaj w Polsce, nie pokazałyśmy tego, co potrafimy - przyznaje Korneluk.