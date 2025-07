Rodacy Lavariniego w ekstazie. Oto, co napisali po meczu z Polkami. Wymowne

Polki nie mogły mówić o łatwej drodze w tegorocznej siatkarskiej Lidze Narodów. Fazę zasadniczą podopieczne Stefano Lavariniego zakończyły na 4. miejscu, co oznaczało, że w ćwierćfinale imprezy przyszło im zmierzyć się z Chinkami. Wcześniej co prawda siatkarki z kraju na Wisłą aż dwukrotnie radził sobie z przeciwniczkami z Azji, jednak przy okazji ich trzeciego starcia los awansu do dalszej fazy turnieju wisiał na włosku. Ostatecznie tie-break rozstrzygnął się na korzyść Polek, co oznaczało dla nich możliwość walki o medal. O jego kolorze miał natomiast zdecydować sobotni mecz z Włoszkami.