Złe wieści dla Świątek. Montrealu nie podbije, wyrok wydany

Iga Świątek przyleciała do Montrealu po zwycięstwie w wielkoszlemowym Wimbledonie. Polka jednak nigdy nie wygrała turnieju w Kanadzie. Najlepszy jej występ to półfinał w 2023 roku. Teraz z pewnością będzie chciała poprawić swój rezultat i być może pokusić się o końcowe zwycięstwo.

Organizatorzy turnieju postanowili stworzyć "power ranking". Wynika z niego, że Świątek dysponuje mocą, która pozwoli jej dojść do wielkiego finału, ale tam lepsza okazać powinna się Gauff. - Przez lata Gauff była dość konsekwentna w Kanadzie, docierając do ćwierćfinału w swoich pierwszych trzech występach w National Bank Open, choć w zeszłym roku poślizgnęła się w trzeciej rundzie. Kanada to jedyne duże letnie wydarzenie na twardych kortach, które musi ona dodać do swojej gabloty z trofeami, po tym, jak wygrała już Waszyngton, Cincinnati i US Open - czytamy.