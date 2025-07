Flick podjął decyzję. Koniec złudzeń. Szczęsny już wie

Po kilku tygodniach wakacji FC Barcelona ruszyła z okresem przygotowawczym do nadchodzącego sezonu. Po ponad tygodniu treningów w stolicy Katalonii przyszedł czas na tournee po Azji, w ramach którego zespół Flicka zagra trzy towarzyskie spotkania.

Na start mistrzów Hiszpanii czeka starcie z Vissel Kobe, które odbędzie się w niedzielę 27 lipca o godz. 12:00 polskiego czasu. W sobotę ekipa Flicka pojawiła się na boisku w Japonii, aby potrenować przed sparingiem.

Trening FC Barcelony w Japonii AP © 2025 Associated Press

Koniec złudzeń. Flick dokonał wyboru. To zdjęcie mówi wszystko

Całą sesję śledzili m.in. dziennikarze katalońskiego "Sportu", którzy skupili się na bramkarzach. Już od kilku tygodni mówiło się, że podstawowym golkiperem Barcelony w przyszłym sezonie ma być Joan Garcia. I wszystko wskazuje na to, że scenariusz ten okaże się rzeczywistością.

Podczas sobotniego treningu 24-latek ściągnięty z Espanyolu biegał po boisku z rękawicami, na których widniał numer jeden. Wcześniej należały one do Marca-Andre ter Stegena. Obecnie Niemiec czeka na operację kręgosłupa. Czeka go minimum trzymiesięczna przerwa.

Hansi Flick nie ma wątpliwości, że jego bramkarzem będzie Joan Garcia

"Jasne jest, że azjatyckie tournee należy do Joana. Liga również zostanie zapoczątkowana przez niego. Zarówno Flick, jak i zarząd nie mają co do tego wątpliwości. Jest bardzo bezpiecznym bramkarzem, z wieloma gwarancjami. To on stanie między słupkami" - dodano.

W takiej sytuacji miejsce we wyjściowej jedenastce straci Wojciech Szczęsny, który przez całą drugą część poprzedniego sezonu był starterem. Mimo to Polak nie kręci nosem z tego powodu. Od początku swojej szalonej przygody w Katalonii wykazywał się skruchą, z uśmiechem na twarzy przyjmował decyzję trenera, aż w końcu doczekał się swojej szansy wraz z początkiem stycznia. Teraz przymierzany jest do roli zmiennika młodszego kolegi, w której zapewne również sprawdzi się świetnie.

Jednocześnie "Sport" nadal pamięta o sytuacji niemieckiego golkipera. "Zobaczymy, czy Ter Stegen straci numer i posadę kapitana, ale na razie Joan idzie w jego ślady w pierwszych dniach jako zawodnik Barcelony" - podsumowano.

Joan Garcia Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Wojciech Szczęsny Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marc-Andre ter Stegen PAU BARRENA AFP