Kuriozalna bramka dla Motoru i zwrot. Pogoń zdemolowała rywali z Lublina

Gra nogami u bramkarzy jest niezwykle pożądana, jednak Valentin Cojocaru musi jeszcze popracować nad tym aspektem, o czym dobitnie przekonał w 9. minucie meczu z Motorem Lublin. Po otrzymaniu piłki od jednego z obrońców rumuński bramkarz "Portowców" próbował zabawić się z Mathieu Scaletem, ale na jego nieszczęście wyszło to tragicznie. Po obróceniu się z piłką rywal był w stanie kopnąć piłkę czubkiem buta i wpakować ją do bramki , wyprowadzając gości z Lubelszczyzny na prowadzenie.

Pierwsza część spotkania zakończyła się skromnym prowadzeniem gospodarzy, ale nie był to absolutnie koniec emocji. Już w 50. minucie Marian Huja znów stał się bohaterem swojej drużyny, tym razem zaliczając asystę. Portugalsko-rumuński obrońca wyskoczył najwyżej do piłki dośrodkowanej w pole karne rywali, ale zamiast szukać drogi do bramki, to zgrał jeszcze futbolówkę do kolegów. Z prezentu skorzystał Fredrik Ulvestad, który półwolejem uderzył piłkę i wpakował ją do siatki, dając swojej ekipie już dwubramkowe prowadzenie.