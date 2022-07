Czy Emil Sajfutdinow dostał milion za wierność?

Zawodnik otrzymał od klubu określoną kwotę. Niektórzy mówią, że było to aż milion złotych. Te pieniądze nie zostały mu jednak zabrane przez Apatora pomimo tego, że nie może jeździć w lidze. To oczywiście sprawia, że Sajfutdinow ani myśli zmieniać barw.

Betard Sparta i For Nature Solutions Apator kupiły sobie spokój

Ktoś zapyta, jaki sens ma płacenie wielkich środków finansowych za puste przebiegi. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że skoro zawodnicy nie świadczą usług, to powinni oddać wszystko, co do grosza. Tak samo oczywiste jest jednak to, że gdyby Sparta i Apator zdecydowało się na takie rozwiązanie, to mogłyby się pożegnać z zawodnikami.