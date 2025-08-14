Brzęczek reaguje na plotki. Ujawnił kulisy rozmowy z Urbanem, tego na pewno nie zrobi

Prawdziwą rewolucję polskim piłkarzom zafundował prezes PZPN, Cezary Kulesza. Dwie najważniejsze kadry w kraju nad Wisłą mają od niedawna nowych opiekunów. Szeroko komentowany jest zwłaszcza angaż Jerzego Brzęczka. Były selekcjoner seniorskiej reprezentacji od niedawna zajmuje się zawodnikami do lat 21. Ci niedawno niezbyt dobrze spisali się w tegorocznych mistrzostwach Europy. W związku z czym posadę utracił Adam Majewski.

"Bardzo się cieszę, że będę miał szansę poprowadzić kadrę młodzieżową. Z doświadczenia wiem, jak bardzo ważny to zespół. Zawodnicy, którzy w nim występują, stanowią bezpośrednie zaplecze dla seniorskiej reprezentacji Polski. Głęboko wierzę, że wielu młodych piłkarzy przejdzie drogę przez kadrę młodzieżową do kadry A. Dziękuję za zaufanie i do zobaczenia na stadionach" - przyznał w oficjalnym komunikacie Jerzy Brzęczek.

Jerzy Brzęczek już zaczął współpracować z Urbanem. Ważne słowa dla wszystkich kibiców

Za specjalistą pochodzących z Truskolas pierwsza dłuższa rozmowa w nowej roli. Wziął on udział w "Podcaście o piłce" tworzonym przez Samuela Szczygielskiego. Podczas wizyty w studiu 54-latek opowiedział między innymi o obecnej relacji z Janem Urbanem. Okazuje się, że obaj panowie mają ze sobą dobry kontakt. "Po tym jak już zapadła decyzja - pozwoliłem sobie pogratulować, zadzwonić, teraz też już kilkukrotnie rozmawialiśmy odnośnie pierwszej reprezentacji i reprezentacji młodzieżowej" - przyznał opiekun piłkarzy U-21, zdradzając kulisy jednej z niedawnych rozmów.

Kibice początkowo obawiali się o współpracę tych dwóch trenerów. W końcu obaj rywalizowali o posadę selekcjonera seniorskiej kadry. W internecie zaczęły pojawiać się niepokojące doniesienia. Jerzy Brzęczek raz na zawsze ukrócił jednak wszelkie plotki. "Wbrew temu, co niektórzy gdzieś insynuują: nie mam żadnego interesu, jakiegokolwiek podkopywania czy ingerowania i działania przeciwko, a wręcz przeciwnie - o czym wie cały sztab pierwszej reprezentacji" - wyznał.

I na koniec zapewnił pełne wsparcie. "Jeżeli będzie potrzeba pomocy, to my jesteśmy tym bezpośrednim zapleczem selekcjonera Urbana" - podsumował. Po tych słowach miłośnikom futbolu w kraju nad Wisłą spadł zapewne spory kamień z serca. Teraz czekają oni z niecierpliwością na wrzesień, kiedy "Biało-Czerwoni" wrócą do batalii o przyszłoroczny mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Tekstowe relacje na żywo z ich spotkań w Interia Sport.

