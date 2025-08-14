Adam Małysz, choć nie skacze już od wielu lat, nadal mocno związany jest z tą dyscypliną sportu, wszak pełni aktualnie funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.

Bez wątpienia ma jednak teraz zdecydowanie więcej czasu dla swej rodziny, bo w trakcie trwania jego kariery sportowej bywało z tym różnie.

Adam Małysz otwarcie opowiedział o swoim małżeństwie z Izabelą

Jak sam wyznał w wywiadzie dla TVP Info, jego częsta nieobecność w domu była trudnym doświadczeniem dla jego bliskich. Nie zawsze w jego małżeństwie z Izabelą było kolorowo.

"My jesteśmy bardzo normalną rodziną, czyli i się pokłócimy, (...) i talerze gdzieś tam poleciały, ale jakby zawsze wychodziliśmy z takiego założenia, że nie sztuką się jest pokłócić, sztuką jest się pogodzić i to jest chyba najważniejsze. Oczywiście zawsze są jakieś nieporozumienia, ja też się zawsze śmiałem, że może i dlatego jesteśmy tak długo, że nas w zasadzie jest bardzo mało. Ja cały czas byłem w rozjazdach i my cały czas, jakby mimo wszystko się dalej siebie uczymy" - wyznał otwarcie Adam w programie "To zależy" w TVP Sport.

Teraz skoczek nadrabia stracony czas. Niedawno wraz z ukochaną świętowali chociażby 28. rocznicę ślubu. Z tej okazji wybrali się na romantyczny wyjazd do Chorwacji.

"Tak już idziemy razem przez 28 lat..." - pisała radośnie Izabela, publikując ich wspólną fotkę ze spaceru po urokliwym miasteczku.

Teraz Małyszowie mają za to kolejny powód do radości i świętowania. Słynny skoczek pochwalił się w sieci swoim szczęściem. Sportowiec stał się właśnie posiadaczem nowego samochodu. Na swoim Instagramie zamieścił nagranie z momentu, gdy odbiera kluczyki do wymarzonego cacka.

Wielka radość w domu Małyszów. Fani pospieszyli z gratulacjami. "Niezła nowina"

"Nowe auto, nowa przygoda! Adam Małysz odebrał swoje nowe Audi RS Q8! Gratulujemy i życzymy szerokiej drogi" - napisano na profilu sprzedawcy samochodów, który to wpis udostępnił u siebie także sam skoczek.

Pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy i gratulacji. Jeden z fanów wspomniał przy okazji o żonie Adama, która - jak stwierdził - też powinna być zadowolona z nowego i bardzo wygodnego auta w domu.

"Gratulujemy wyboru piękne auto", "Pasujecie do Siebie. Pozdrawiam", "Adam to jest Gość", "Niezła nowina. Żona Iza powinna być równie zadowolona, że będzie ją pan teraz czymś taki wygodnym woził. Gratulacje" - pisali fani Małysza.

Na razie nie wiadomo, gdzie Małyszowie udadzą się w pierwszą wspólną podróż. Izabela już pewnie ma kilka pomysłów.

Adam Małysz pochwalił się nowym autem /https://www.instagram.com/adammalyszofficial/ Adam Burakowski East News

