Lewandowski pod presją, czas goni Polaka. Flick musi decydować

Paweł Czechowski

Robert Lewandowski nie zakończył szczęśliwie okresu przygotowawczego FC Barcelona przed nowym sezonem i doznał urazu mięśnia dwugłowego uda, który wykluczył go ze spotkania o Puchar Gampera przeciwko Como. Teraz Polak walczy o to, by jak najszybciej móc wesprzeć "Blaugranę" na starcie kampanii 25/26, ale... nie wszystko może tu zadziać się błyskawicznie. Hiszpańskie media odsłaniają nowe kulisy dotyczące rehabilitacji napastnika.

Robert Lewandowski pokazał kawał dobrej formy podczas azjatyckiego tournee FC Barcelona i w każdym z trzech meczów "Dumy Katalonii" na Dalekim Wschodzie miał swój udział przy co najmniej jednej bramce zdobytej przez mistrzów Hiszpanii - zanotował konkretnie dwa gole i asystę.

Niestety wkrótce potem nadeszły złe wieści - podczas jednego z treningów "Lewy" odczuł dyskomfort w nodze i jak się okazało naderwał on mięsień dwugłowy uda. Tym samym nie mógł wziąć udziału w kolejnym triumfie "Barcy" - czyli ograniu Como 5:0 w starciu o Puchar Gampera.

Polak kontynuuje swoją rehabilitację, ale na razie będzie on musiał jeszcze przez chwilę wstrzymać się z wejściem na najwyższe obroty jeśli mowa o obciążeniu treningowym. Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał dziennikarz "Sportu" Carlos Monfort.

Lewandowski wciąż poza standardowym treningiem z drużyną. Czas przed startem sezonu ucieka

Według jego informacji "RL9" jeszcze w czwartek rano trenował indywidualnie w ośrodku Barcelony, podobnie jak (przynajmniej częściowo), Jules Kounde, Marc Casado czy Marc Bernal, realizując specjalnie przygotowany dla niego plan ćwiczeń.

"Zawodnik walczy z czasem, ale nie podejmuje żadnego ryzyka, ponieważ najważniejsze jest, aby był w 100 procentach sprawny przez cały sezon" - opisał Monfort. Niemniej, trener Hansi Flick będzie już niebawem musiał podjąć w sprawie kapitana "Biało-Czerwonych" konkretną decyzję.

Barcelona rozpocznie nową kampanię meczem z Mallorcą

"Barca" rozpocznie swoje zmagania w Primera Division w sezonie 25/26 już 16 sierpnia o godz. 19.30, mierząc się na wyjeździe z RCD Mallorca. Niebawem przekonamy się, czy Flick będzie mógł dać Lewandowskiemu choć kilka minut na murawie i czy w ogóle będzie sens zabierać go na Baleary. Kolejne starcie FCB w lidze zaplanowane jest na 23 sierpnia - przeciwnikiem, również na wyjeździe, będzie Levante.

