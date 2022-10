Szokujące dane! Nie opłaca się wygrywać

Bartosz Zmarzlik wygrał w minionym roku 43% wyścigów, w których wystartował w cyklu Grand Prix. Jest to wynik, który dał mu tytuł indywidualnego mistrza świata, choć wcale nie jest on jakoś bardzo imponujący. Choćby w zeszłym roku ten odsetek w przypadku Polaka był większy, bo wyniósł 54%, a i tak nie był najwyższy. Lepszy okazał się Artiom Łaguta z 62% wygranych biegów.

Nie tylko procentowo. Ilościowo Janowski też nisko

Ktoś mógłby słusznie spostrzec, że mniejszy odsetek wygranych biegów u zawodników z czołówki wynika z faktu, że odjeżdżają oni więcej biegów, co doprowadza do zmniejszenia się procenta zwycięstw. I faktycznie, jeśli weźmie się pod uwagę zwycięstwa, ale ilościowo, Madsen ponownie jest na drugim miejscu.

Ponownie jednak Dudek, Woffinden i Vaculik są wysoko - na niższych pozycjach, w trochę innej kolejności, ale wciąż są w czołówce. Maciej Janowski jest dopiero na szóstej pozycji, czyli zaliczył awans o zaledwie jedną lokatę. Do jakich wniosków to prowadzi? Że same zwycięstwa, przy wyrównanej stawce to za mało i że liczy się każdy punkt. Wygrywać oczywiście trzeba, ale bez przywożenia również mniejszych zdobyczy niczego się nie ugra. Same trójki to za mało. Chyba, że zdobywa się ich pięć, czy sześć w turnieju.