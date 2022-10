Najlepsza drużyna ostatnich 5 lat gnije w 2. lidze. Jak to możliwe?

Tę ciekawą statystykę udostępnił na swoim profilu na Twitterze Rafał Gurgurewicz, żużlowy statystyk i współtwórca żużlowego portalu statystycznego GuruStats.pl. Współpracownik Interii obliczył odsetek wygranych spotkań na przestrzeni ostatnich pięciu lat wszystkich aktywnych drużyn żużlowych. Co się okazało? Że najlepszy wcale nie jest lubelski Motor, który przypuścił szturm na żużlowy Olimp i najpierw rok po roku awansował z dna do elity, a później wdrapał się na sam szczyt, tylko zespół, który od kilku lat nieudolnie próbuje awansować do eWinner 1. Ligi.

Kolejarz Opole od lat próbuje awansować

Mowa o OK Bedmet Kolejarzu Opole. Drużyna z południa Polski od kilku lat regularnie jest wymieniana w gronie głównych faworytów do awansu na zaplecze PGE Ekstraligi. Tak naprawdę na początku tego okresu, już w 2017 roku, mówiło się o niej jako o zespole, który mógł zagrozić faworytom ówczesnej 2. Ligi Żużlowej - Motorowi Lublin i Startowi Gniezno.

Wtedy to się nie udało i choć rokrocznie opolanie budowali skład, który miał im dać upragniony awans, to niezmiennie pozostają oni na najniższym szczeblu rozgrywkowym. Najbliżej promocji byli przed rokiem, gdy szturmem przebrnęli przed rundę zasadniczą rozgrywek i wydawało się, że jako jedyni są poważnie zainteresowani awansem.

Kolejarz nie awansował nawet wtedy, gdy był faworytem

A jak to możliwe, że Kolejarz wciąż nie awansował, choć wygrywa aż taki odsetek spotkań? Z matematycznego punktu widzenia to bardzo proste. Częste zwycięstwa nie eliminują porażek. Można więc wygrywać często, ale w najważniejszych momentach przegrywać - i tak właśnie jest w Opolu. Ze sportowego punktu widzenia wytłumaczyć jest to trudniej. Szczególnie, gdy próbuje się tyle lat i przez ten czas było się też murowanym kandydatem do awansu.