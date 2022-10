Zmarzlik podsumował sezon. Drugiego takiego nie ma

Bartosz Zmarzlik podsumował swój sezon. Żużlowiec opublikował na swoim koncie na Instagramie grafikę, na której wymienione są jego największe sukcesy w tym roku. Indywidualne mistrzostwo świata, indywidualne mistrzostwo Polski, czy Złoty Kask to tylko kilka z nich. – Czy znajdzie się kiedyś ktoś, kto mu dorówna? – pytają kibice. Choć Zmarzlik obecnie nie ma sobie równych, to do rekordów wszechczasów jeszcze mu trochę brakuje.