"Jego dni są policzone". Piłkarz na wylocie z Barcelony, kluczowe wieści dla Szczęsnego

FC Barcelona po udanym, bo wypełnionym samymi zwycięstwami tournee po Dalekim Wschodzie powróciła do Katalonii i tam w ramach ostatnich szlifów formy przed sezonem pokonała w meczu o Puchar Gampera włoskie Como aż 5:0. Całe spotkanie - w zasadzie na poły towarzyskie - przesiedział na ławce Hector Fort i... nie ma w tym przypadku.

"Jego dni w Barcelonie są policzone" - donoszą dziennikarze "Sportu", Pau Bartoli i Tomas Andreu, wskazując przy tym, że w przypadku defensora swoistą datą graniczną ma być 16 sierpnia, dzień inauguracyjnego starcia "Blaugrany" w lidze z RCD Mallorca.

Po tej potyczce 19-latek ma ostatecznie wybrać jedną z ofert leżących przed nim na stole, a wśród propozycji znajduje się i ta od... właśnie ekipy z Balearów. Ponadto młodym defensorem ma być też zainteresowane Paris FC, beniaminek Ligue 1.

Nie można powiedzieć, by "Barca" działała tu w przesadnym pośpiechu - Fort, jako gracz zarejestrowany wcześniej w rezerwach, nie ma wpływu na kwestie Finansowego Fair Play i rejestrowanie innych graczy (przede wszystkim bramkarzy), więc priorytetem pozostaje m.in. pożegnanie Inakiego Peni czy Oriola Romeu.

Młody obrońca przebojem wdarł się do składu FCB za kadencji Xaviego Hernandeza, natomiast po przejęciu drużyny przez Flicka jego rola znacznie zmalała wobec częstszego stawiania na bardziej doświadczonych zawodników.

Szczęsny i Garcia czekają na rejestrację. Jeden jest o krok od dopięcia formalności

Wszystko to jest oczywiście znaczącą informacją również m.in. dla Wojciecha Szczęsnego, dla którego Fort pozostawał jednym z ważniejszych graczy w ramach potencjalnej kooperacji boiskowej w bloku obronnym. Polak tymczasem czeka na dopięcie formalności związanej ze wspominaną już rejestracją, choć tutaj pierwszeństwo będzie mieć naturalnie Joan Garcia - tu wszystko ma zostać przypieczętowane jeszcze przed weekendem, o czym zgodnie informują największe hiszpańskie dzienniki.

