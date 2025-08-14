Sceny rozdzierające serce. Szpilka chwycił legendę. "Za co mam go besztać?"

Nie w tym rzecz, żeby gloryfikować Artura Szpilkę i robić z niego świętszego niż jest w rzeczywistości. Ale dzisiaj niemal każdy, z osób publicznych za wyjątkiem może tylko Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka, zapewne powie, że obecny Szpilka w mało czym przypomina tamtego, nabuzowanego chłopaka, który każdemu, z kim nie było mu po drodze, chciał dawać w łeb.

Raubo o Szpilce: Jak nie robi z siebie małpy, to za co mam mu zwracać uwagę?

Wiem, że trochę osób czasami jeszcze wraca do mojej rozmowy z trenerem Zbigniewem Raubą, która odbyła się pod koniec lipca 2017 roku, chwilę po porażce Szpilki z Adamem Kownackim. Z perspektywy czasu wiemy, że tamta przegrana do spodu przetrąciła jego karierę, ale jednocześnie wywołała zmiany, których owoce widać obecnie.

W ostatni weekend, a konkretnie w niedzielę, Szpilka był jednym z motorów napędowych przedsięwzięcia zorganizowanego w Mińsku Mazowieckim dla Marka Piotrowskiego. Już kilka lat temu były pretendent do tytułu mistrza świata w wadze ciężkiej zaprzyjaźnił się z żywą legendą kickboxingu, wielokrotnym zawodowym mistrzem świata w tej dyscyplinie.

Sport wystawił "Punisherowi", bo taki pseudonim nosił obchodzący dziś 61. urodziny Piotrowski, bardzo wysoką cenę, ale wydarzenie biegowe z udziałem mnóstwa przedstawicieli sportów walki, połączone ze zbiórką pieniędzy, pokazało, że nie jest osamotniony. Do Mińska pofatygował się m.in. trener Zbigniew Raubo, a po wydarzeniu w bogatej galerii zdjęć ukazało się także to, jak szkoleniowiec jest przytulany przez Szpilkę.

Żeby nie było zbyt ckliwie, trener zaczął rozmowę z Interią w swoim stylu: - A to ze strachu zrobił. Bo chciałem mu dać w łeb, a on powiedział, żebym go nie bił, więc mu odpuściłem - puścił oko.

Orientując się, że nawet twardziel Raubo ma swoje refleksje z tym momentem, zasygnalizowałem, że nie ma teraz za co go bić.

- Jak nie robi z siebie małpy, to za co mam mu zwracać uwagę? Że przestał robić z siebie małpę i żeby na nowo zaczął? Spotkaliśmy się na biegu dla Marka Piotrowskiego, było fajne spotkanie, pojawił się m.in. Darek Michalczewski, Tomek Adamek, wielu przedstawicieli sportów walki. To nie była wariacka impreza, tylko poważne spotkanie dla Marka Piotrowskiego. Więc wiadoma rzecz, że nietaktem byłoby się wygłupiać czy źle zachowywać - odparł były pięściarz i trener reprezentacji Polski.

Na moje stwierdzenie, że aż miło było popatrzeć na ten serdeczny gest, trener potwierdził i raz jeszcze stwierdził, że Szpilka "dlatego nie dostał w łeb", a uśmiechając się poważniej zmierzył się z moją refleksją. Wszak kilka lat temu ten były nauczyciel boksu słusznie karcił go i przywoływał do porządku, a teraz z przyjemnością przytuli się do niego.

- Ja ciągle podkreślałem, że nie miałem personalnie nic do Szpili. Wprawdzie jego zachowanie w stosunku do "Rudego" ("Diablo" Włodarczyka) i innych było określone, ale dziś tak się nie dzieje. To co ja mam mu powiedzieć? Dziś nie zasługuje na to, żeby go besztać. Chyba jeszcze nigdy w życiu nie zdarzyło mi się powiedzieć do kogoś, że jest głupi, jeśli nie jest lub już nie jest. Więc skoro Artur zachowuje się normalnie, to do czego mam się doczepić? No do czego? - skonstatował Raubo.

Odnośnie samej imprezy charytatywnej stwierdził, że otrzymawszy zapytanie nie zastanawiał się i przyjechał. Miał tylko jeden warunek, a mianowicie: "powiedziałem, że nie przyjadę jako małpa, ale w biegu chętnie wezmę udział. Bo to fajny cel, była zbiórka pieniędzy, a impreza została zorganizowana super".

Rozwiń

Zapytałem Raubę, co czuje, gdy widzi przed sobą takiego wielkiego przed laty wojownika na arenach sportowych, jak Marek Piotrowski, a dziś człowieka mocno schorowanego. Jaka nachodzi go zaduma?

- To jest bardzo, bardzo ciężki temat. I ciężko mi o tym mówić, bo znam tę całą historię i, ze szczegółami, nie jest to temat na wywiad. Marek chciał, chciał, chciał... Ja ciągle powtarzam, że gdyby on nie prowadził się moralnie i sportowo, bo z tym u niektórych różnie bywa... A to naprawdę był tytan pracy i przykład do naśladowania. Mocno chciał i gdzieś, w którymś momencie, jego nadambicja zrobiła mu krzywdę. Wręcz można powiedzieć, że Marek robił wszystko aż za dobrze, głowa przesadziła i doszły inne perypetie. Ciężki temat - zadumał się 68-latek.

Artur Gac

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: artur.gac@firma.interia.pl

Usyk: „To Iwan znokautował Dubois”. Żart ukraińskiego mistrza. [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Artur Szpilka i Dariusz Michalczewski tulący Marka Piotrowskiego X/@Artur Szpilka PUSTE

Artur Szpilka, Zbigniew Raubo foto: MMA Rocks Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Artur Szpilka Adam Jankowski/REPORTER East News