Szok! Tyle klub z 1. Ligi chce za karnet

To cena kilka razy wyższa niż u większości ligowych rywali Devils. Karnety w innych ośrodkach wahają się najczęściej w przedziale 200-300 zł, oczywiście jeśli weźmiemy pod uwagę te najtańsze. 145 euro w Landshut pozwoli jedynie oglądać mecze z miejsc stojących, co nie zawsze jest komfortowe. Lepsze karnety kosztują 180 euro, czyli nieco mniej niż 850 zł. Dla polskiego kibica to może naprawdę wydawać się kwotą wielką, ale Niemców szczególnie to nie ruszyło. Tam żyje się na zupełnie innym poziomie i nie ma przesady w stwierdzeniu, że nawet osoba pracująca za najniższą krajową może dwa razy w roku wybrać się na wakacje.

Godne docenienia jest także to, że karnety będą ważne w przypadku ewentualnego awansu Devils do fazy play-off 1. Ligi. Niemal zawsze jest tak, że dany klub wówczas uruchamia normalną sprzedaż biletów, a ci którzy mieli karnety na rundę zasadniczą, mogą co najwyżej liczyć na pierwszeństwo zakupu wejściówek. W Landshut postanowili docenić tych najwierniejszych i chwałą im za to. W Polsce kibice niejeden raz się na to skarżyli.

Przed Landshut Devils trudny sezon. Niektórzy mówią, że spadną

Niemiecki zespół był rewelacją minionego sezonu i w ogóle budzi niemal same pozytywne odczucia. Ekipa prowadzona przez Sławomira Kryjoma zdążyła sobie zaskarbić sympatię polskiego kibica i dzięki ambitnemu składowi, pozbawionemu jakichś wielkich gwiazd, ale stanowiącemu kolektyw, mocno namieszała w lidze. Ostatecznie na lepszy wynik szanse zabrały kontuzje, które praktycznie uniemożliwiły Kryjomowi budowę składu na mecze. To była po prostu plaga.

Przewidywania odnośnie do sezonu 2023 nie są jednak dla Devils korzystne. Wielu ekspertów twierdzi, że wraz z Wybrzeżem Gdańsk i PSŻ-em Poznań stworzą tercet, z którego ktoś pożegna się z ligą. Może faktycznie tegoroczne zestawienie Landshut wygląda nieco słabiej, ale pamiętajmy o tym, że ani rok, ani dwa lata temu Sławomir Kryjom też nie miał w składzie żadnych potężnych zawodników. A co z nimi zrobił? No właśnie.

Dodajmy, że już w 1. kolejce Devils wybiorą się do Poznania, gdzie - jeśli wierzyć typom ekspertów - rozegra sie bardzo ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie. PSŻ podejmie rywala, na którego pokonanie bardzo liczy.

