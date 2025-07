Ten sukces przejdzie do historii. Bezbłędny finał i złoty medal dla polskich siatkarzy. Grbić ma powód do dumy

Do tegorocznej uniwersjady akademiccy reprezentanci Polski przystępowali z ogromnymi nadziejami na medal. Ich apetyt musiał się wzmóc jeszcze bardziej po fazie grupowej, w której "Biało-czerwoni" nie pozostawili złudzeń żadnemu z rywali . Ostatecznie bez utraty ani jednego seta, siatkarze z kraju nad Wisłą przystąpili do fazy pucharowej niemieckich zmagań.

W ćwierćfinale "Biało-czerwoni" uporali się z tajwańskimi siatkarzami , aby chwilę później bezbłędnie rozgromić Japończyków. Tym samym Polacy awansowali do finału akademickiej imprezy. O złoty medal uniwersjady przyszło im się zmierzyć z młodymi graczami światowej siatkarskiej potęgi - Brazylijczykami.

Mecz finałowy imprezy akademickiej nie mógł zacząć się dla naszych reprezentantów w lepszy sposób. Już na samym starcie wypracowali oni sobie sześciopunktową przewagę nad rywalami z Ameryki Południowe j . To pozwoliło na dużo bardziej komfortową grę w dalszej części seta. Licznik punktów w przypadku Brazylijczyków na pewien czas zatrzymał się na wartości 5, podczas gdy Polacy sukcesywnie zwiększali swoją przewagę. Po świetnej kiwce i doskonałym rozczytaniu zagrywki rywali w wykonaniu Michała Gierżota, Polacy prowadzili już 16:7 . Świetna gra "Biało-czerwonych" utrzymała się do końca pierwszej partii. Ta, zakończona wynikiem 25:15, trafiła na konto Polaków.

Od złotego medalu imprezy akademickiej naszych reprezentantów dzielił już tylko jeden wygrany set. Rozpoczęli go dobrze, jednak rywale nie zamierzali jeszcze wywieszać białej flagi. Mimo to podopieczni Dariusza Luksa byli w zbyt dobrej dyspozycji, aby postawieni pod ścianą Brazylijczycy mogli zagrozić temu, co na tym etapie spotkania było już nieuniknione. "Biało-czerwoni" wygrali ostatniego seta wynikiem 25:20 i tym samym wywalczyli pierwszy od 34 lat złoty medal na letniej uniwersjadzie.