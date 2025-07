Legia nadal bez pogromcy. Cios za cios w Lidze Europy. Gol w ostatnich minutach!

Legia Warszawa przystępowała do tej konfrontacji z kompletem zwycięstw . Dwukrotnie pokonała FK Aktobe (1:0, 1:0) w pierwszej fazie kwalifikacji i sięgnęła po Superpuchar Polski, wygrywając 2:1 z Lechem Poznań na jego terenie. Mecz ligowy z Piastem Gliwice został przełożony z minionego weekendu na termin grudniowy.

Legię ratuje poprzeczka i słupek. Ale dwa ciosy Banika docierają do celu

Ale gospodarze dopięli swego jeszcze przed upływem kwadransa. Do prostopadłego podania idealnie wyszedł Matej Sin, już w polu karnym nawinął swobodnie Rafała Augustyniaka i skierował piłkę do siatki. W tym sezonie to pierwszy gol stracony przez Legię na arenie międzynarodowej.