Szok! Kibice wejdą na mecz za darmo

Żądania co prawda nie zostały spełnione, ale klub nie zamierza udawać, że nic się nie dzieje. I tak oto w ramach rekompensaty włodarze zasłużonego ośrodka postanowiły o wpuszczeniu fanów na mecz z Trans MF Landshut Devils całkowicie za darmo. - Bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia, by w kolejnej fazie rozgrywek jechać na wysokim poziomie. Zrobimy wszystko, by tak właśnie było i obiecujemy, że damy z siebie wszystko, by już Was nie zawodzić. Do zobaczenia przy W69 - czytamy w oficjalnym komunikacie dostępnym na stronie zuzel.falubaz.com.