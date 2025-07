Oficjalnie: Wielki transfer reprezentanta Polski. Dołączył do giganta, będzie walka o trofea

Do tej pory Jan Bednarek był piłkarzem AFC Southampton , gdzie przeniósł się z Lecha Poznań w 2017 roku za kwotę odstępnego 6 milionów euro . W ekipie "Świętych" Polak rozegrał 254 mecze i zdobył 11 goli .

W sezonie 2022/23 Jan Bednarek udał się na wypożyczenie do Aston Villa. Nie był to jednak zbyt udany ruch reprezentanta Polski i ostatecznie rozegrał on dla tej drużyny zaledwie cztery spotkania.