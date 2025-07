Ter Stegen zapytany o Barcelonę. Jedno zdanie mówi wszystko, wyznał przed operacją

Żaden z obecnych zawodników FC Barcelona nie zirytował kibiców tego klubu tak bardzo jak Marc-Andre ter Stegen. Niemiec nie potrafi zaakceptować obecnej sytuacji w drużynie i póki co nie ma zamiaru opuszczać szeregów hiszpańskiego giganta. Sprzedaż doświadczonego gwiazdora byłaby działaczom "Blaugrany" na rękę. Dzięki niej mogliby zarejestrować nowych piłkarzy, w tym między innymi Joana Garcię. Na razie jednak o żadnej transakcji nie ma mowy.

Powód? Zabieg, jaki niebawem przejdzie obywatel naszych zachodnich sąsiadów. Wykluczy on go z poważnych treningów na co najmniej kilka miesięcy. "Fizycznie i sportowo czuję się w bardzo dobrej formie, choć niestety nie jestem wolny od bólu. Po intensywnych rozmowach z zespołem medycznym FC Barcelona i zewnętrznymi ekspertami uznałem, że najszybszym i najbezpieczniejszym sposobem na pełny powrót do zdrowia będzie operacja kręgosłupa" - poinformował niedawno Marc-Andre ter Stegen.

Marc-Andre ter Stegen nie ma żalu do FC Barcelona. Przynajmniej oficjalnie

I jego plan właśnie się realizuje. Lekarze interwencję chirurgiczną przeprowadzą we Francji. Zanim jednak się to stanie, bramkarz krótko porozmawiał z dziennikarzem "Sport.es". Otrzymał on pytanie o obecną atmosferę między nim a najważniejszymi osobami w klubie. Wtedy na twarzy Niemca zagościł uśmiech. "Relacje z klubem są dobre, zawsze dobre, nienaruszone" - odparł krótko i zakończył ten temat.

Teraz przed 33-latkiem stresujące dni. Mamy na myśli nie tylko zdrowie, ale też sportową przyszłość. Całkiem możliwe, że niebawem Hansi Flick pozbawi go funkcji kapitana. Do tego FC Barcelona będzie na pewno próbowała sprzedać golkipera do innego zespołu. Marcowi-Andre ter Stegenowi powinno zresztą zależeć na regularnym graniu, bo wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. A za coś powołanie trzeba dostać.

Trening Barcelony w przededniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Benficą AP © 2025 Associated Press

Marc-Andre ter Stegen GONGORA AFP

Marc-Andre ter Stegen Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto AFP

Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP