Po kapitalnych eliminacjach oraz znacznie gorszym występie na mundialu 2002 w Korei Południowej i Japonii z posadą selekcjonera reprezentacji Polski pożegnał się Jerzy Engel. Na jego miejsce wskoczyła legenda polskiej piłki Zbigniew Boniek, którego dotychczasowe doświadczenie trenerskie było bardzo skromne.

Pomimo to oczekiwania polskich kibiców były ogromne, tym bardziej że, na papierze grupa eliminacyjna do zbliżających się mistrzostw Europy wyglądała na łatwą. Liczono się przede wszystkim ze Szwecją, z którą mieliśmy konkurować o pierwsze miejsce w tabeli. Węgrzy oraz Łotysze nie byli traktowani poważnie, a San Marino tradycyjnie miało być dostarczycielem punktów.

Rzeczywistość okazała się zgoła odmienna od oczekiwań całego narodu. Kadencja Bońka zakończyła się po zaledwie pięciu spotkaniach, a kibicom najbardziej w pamięci zapadł mecz z Łotwą. Polscy piłkarze przystępowali do niego po remisie 1:1 z Belgią w meczu towarzyskim oraz bardzo wymęczonej wygranie 2:0 z San Marino. Potyczka z Łotyszami na Stadionie warszawskiej Legii miała być idealnym przełamaniem i przypieczętowaniem rozpoczęcia udanych eliminacji.

Zwycięstwo nad Polską otworzyło drogę do historycznego sukcesu

"Obciach" - to słowo zdominowało okładki "Przeglądu Sportowego" oraz magazynu "Piłka Nożna". Nie sposób nie przyznać racji. Reprezentacja Polski na swoim terenie pokazała kompletną bezradność, przegrywając 0:1 z Łotwą, która w tamtym momencie była klasyfikowana na 97. pozycji w rankingu FIFA. Jedyną bramkę w tym spotkaniu w 30. minucie strzelił Juris Laizans. Owszem, Polacy starali się z całych sił, by doprowadzić co najmniej do remisu. Świadczy o tym statystyka oddanych strzałów, których przez 90 minut było aż 21. Problem w tym, że przez cały mecz gospodarze oddali ... jedno celne uderzenie (statystyki za Biblioteką Łączy nas Piłka).

Dla reprezentacji Łotwy wygrana w Warszawie okazała się kluczowa w kontekście ostatecznej tabeli na zakończenie eliminacji. Równie istotne były aż cztery punkty wywalczone w starciach z faworyzowaną Szwecją. Bezbramkowy remis na inaugurację, a chwilę później wygrana z Polską sprawiły, że Łotwa zaliczyła nadspodziewanie dobry start eliminacji.

Z biegiem czasu szło im już trochę gorzej - rewanż z Polską zakończył się zwycięstwem 2:0 drużyny prowadzonej przez Pawła Janasa (zastąpił on na stanowisku Bońka). Przytrafiła się również wyjazdowa porażka 1:3 z Węgrami. Finalnie wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej serii spotkań.

Sytuacja była prosta i dość optymistyczna dla Polaków. Wystarczyło wygrać z Węgrami, by dostać się do baraży. Mało kto zakładał, że pewna wyjazdu do Portugalii Szwecja odpuści ostatni mecz i na swoim terenie przegra z Łotwą. Tak się jednak stało, przez co byliśmy świadkami ogromnej sensacji. Gola na wagę historycznego sukcesu strzelił Maris Verpakovskis. Pikanterii dodaje fakt, że Szwedzi od 72. minuty grali w przewadze jednego zawodnika, a w końcówce nie wykorzystali rzutu karnego. Porażka w Warszawie z Łotwą okazała się dla Polaków bardzo kosztowna.

Na Łotyszy czekało natomiast kolejne wyzwanie - dwumecz barażowy z Turcją, która niewiele ponad rok wcześniej została trzecią drużyną świata. Turcy nie byli w stanie zachować swojej kapitalnej dyspozycji, którą zaskoczyli cały świat podczas azjatyckiego mundialu, i na mistrzostwa Europy się nie dostali. Pierwszy mecz w Rydze rozstrzygnęło trafienie Verpakovskisa. Rewanż w Stambule miał swoją dramaturgię. Gospodarze wyszli już na dwubramkowe prowadzenie i wydawało się, że w tym momencie marsz Łotyszy już się kończy. Nic bardziej mylnego - dwie największe gwiazdy tego zespołu, czyli Laizans i Verpakovskis strzelili po golu i doprowadzili Łotwę do historycznego awansu na Euro.

To był wielki moment dla łotewskich piłkarzy. W kraju, gdzie królują koszykówka oraz hokej na lodzie, ich zmagania przez lata traktowano po macoszemu. Historyczny awans to zmienił.

Była to również nieprawdopodobna sensacja w skali Europy. Przy obecnym formacie mistrzostw Europy taki debiutant nie byłby szokujący - na ostatnich dwóch turniejach zagrali m.in. Macedonia Północna oraz Gruzja. W 2004 roku na Euro jechało jednak zaledwie 16 drużyn, próg wejścia był bardzo trudny do przeskoczenia. Polacy do 2008 roku musieli czekać, by w końcu załapać się na ten turniej.

"Grupa śmierci" Łotyszom niestraszna. Pogromcy Polaków nie przynieśli wstydu

Losowanie grup turnieju finałowego było dla Łotyszy brutalne. Absolutny debiutant trafił do najtrudniejszej możliwej grupy, w której znaleźli się faworyci do zwycięstwa w całym turnieju. Zaczynając od Niemców, ówczesnych wicemistrzów świata, a kończąc na Czechach i Holendrach, którzy dotarli do półfinału turnieju.

Zapowiadały się trzy szybkie pogromy i smutny powrót do domu "kopciuszka". Postawa Łotyszy przeszła jednak wszelkie wyobrażenia. Kolejną sensacją w ich wykonaniu pachniało już w debiutanckim spotkaniu. W Aveiro Łotwa do przerwy prowadziła z Czechami 1:0 po trafieniu niezastąpionego Verpakovskisa. Czesi, którzy podczas tego turnieju zauroczyli swoją grą całą Europę, dopiero w ostatnich fragmentach meczu zdołali zapewnić sobie zwycięstwo.

Kolejny mecz z Niemcami zakończył się jeszcze pozytywniej dla Łotyszy, którzy w Porto bezbramkowo zremisowali z wicemistrzem świata. Prawdą jest, że Niemcy w tamtym okresie przeżywali bardzo duży kryzys, jednak to absolutnie nie powinno umniejszać dokonaniu Łotwy. Ten rezultat sprawił, że przed ostatnią serią spotkań zespół skazywany na pożarcie wciąż mógł awansować do ćwierćfinału.

Ostatnim z przeciwników była Holandia, która tak samo jak Łotwa miała na koncie jeden punkt. Krok przed nimi z dwoma "oczkami" znajdowali się Niemcy, którzy jednak do pewnego awansu potrzebowali zwycięstwa nad rozkręcającymi się Czechami. W Bradze nie było już jednak żadnych wątpliwości. Reprezentacja Holandii udowodniła swoją wyższość, wygrywając z Łotyszami 3:0. Ten wynik oraz porażka Niemców sprawiły, że to właśnie "Oranje" wyszli zwycięsko z rywalizacji o drugie miejsce.

Łotysze zakończyli turniej na ostatniej lokacie w grupie D, lecz tylko najwięksi szaleńcy musieliby to uznać za porażkę. W tamtym czasie polscy piłkarze mogli z ogromną zazdrością zerkać na poczynania swoich niedawnych rywali.

Łotewscy piłkarze fetujący zwycięstwo nad Polską Przegląd Sportowy Newspix.pl

Maris Verpakovskis jest strzelcem jedynego gola dla reprezentacji Łotwy na mistrzostwach Europy FRANCOIS XAVIER MARIT AFP