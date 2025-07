Siatkarze i kibice łamią konstytucję? Burza wokół polskiego hymnu

Krzesimir Dębski, znany polski kompozytor, wywołał burzę, kiedy wspomniał o tym, że polski hymn "jest do zmiany". Wspomniał o tym, że przede wszystkim chodzi o brak wstępu, który nie pomaga w rozpoczęciu wspólnego śpiewania. Co jednak ciekawe oznacza to, że niekonstytucyjny hymn jest odśpiewywany podczas zawodów siatkarskich. Zdaje się jednak, że jak dotąd nie wywołało to wielkiego poruszenia. O co chodzi więc w "hymnowej" aferze?