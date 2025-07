Niespodziewane wyzwanie dla Pudzianowskiego. Brutalna formuła, to nazwisko zaskakuje

Przyszłość Mariusza Pudzianowskiego w sportach walki to na razie wielki znak zapytania. Wciąż nie jest jasne, czy legenda polskiego sportu zdecyduje się choć raz jeszcze wejść do klatki. Na brak propozycji "Pudzian" raczej narzekać by nie mógł, gdyby zdecydował się na kolejne starcie. Jednym z niespodziewanych chętnych okazuje się być Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, który rzucił wyzwanie Pudzianowskiemu.