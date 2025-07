Fissette wkroczył do akcji. Teraz ujawnia ws. Igi Świątek. Postawił sprawę jasno

Wim Fissette ma za sobą pierwszy trenerski sukces w roli szkoleniowca Igi Świątek. 45-latek od razu sięgnął wraz ze swoją podopieczną po najcenniejszy łup - tytuł wielkoszlemowy. W dodatku ten najmniej niespodziewany, bo mało kto obstawiał, że to właśnie na Wimbledonie polska tenisistka przełamie swoją trwającą już od ponad roku niemoc. W dodatku zrobiła to w naprawdę pięknym stylu, rozbijając w finale 6:0, 6:0 reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Amandą Anisimovą.

Tuż po starcie turnieju WTA 1000 w Montrealu wyemitowany został odcinek podcastu "Tennis Insider Club" z udziałem belgijskiego szkoleniowca. Prowadzą go znana tenisistka Caroline Garcia oraz jej ukochany Borja Duran. W trakcie rozmowy Wim Fissette wyjawił między innymi, jak może wyglądać początek pracy trenera z daną tenisistką, porównując przypadki Angelique Kerber oraz właśnie Igi Świątek.

Pierwszą rzeczą, którą próbuję zrobić, jest upewnienie się, że mamy taką samą wizję tego, w którą stronę ma podążać gra danej zawodniczki. Pamiętam ten moment, kiedy zaczynałem trenować Kerber. Sezon wcześniej mierzyłem się z nią trzykrotnie jako trener. Dla mnie było więc bardzo jasne, jak wygląda w najlepszej formie. Dlatego przygotowałem dla niej wideo, by pokazać jej, jak widzę ją grającą w kolejnym sezonie, tak by była najlepszą wersją samej siebie

I kontynuował: - To była dużo bardziej agresywna wersja Kerber, ponieważ zawsze czułem, że swój najlepszy tenis grała wtedy, gdy z agresją podchodziła do uderzeń. Musieliśmy w tym celu wykonać kilka technicznych poprawek, ale generalnie sama się z tym zgodziła. I dla nas był to naprawdę niesamowity start. To było jednak co innego, ponieważ zanim rozpocząłem swoją pracę, zanotowała naprawdę kiepski sezon. Dlatego była otwarta na zmiany i naukę.

Wim Fissette o początkach pracy z Igą Świątek. Porównał ją z Angelique Kerber

Zupełnie inaczej sprawy miały się jednak w przypadku Igi Świątek. W przypadku współpracy z Polką Belg nie mógł sobie pozwolić na nagłą i wielką rewolucję, ponieważ dotychczasowy sposób pracy naszej tenisistki przynosił wymierne efekty.

- Gdy rozpoczynałem pracę z Igą, po trzech latach pełnych niesamowitych sukcesów, to nie był moment, by powiedzieć: "Hej, teraz zamierzamy iść nieco bardziej w tym kierunku". To był zupełnie inny początek. W przypadku kogoś, kto wygrał tak wiele w poprzednich sezonach, wprowadzanie dużych zmian w kwestiach technicznych czy taktycznych nie zostałoby zaakceptowane. To by nie zadziałało - powiedział Wim Fissette.

Jak dodał, w przypadku współpracy z taką tenisistką, jak Iga Świątek, trzeba działać krok po kroku, próbując delikatnie nakierować ją na kurs, w którym chciałby razem z nią podążać.

Podczas rozmowy Wim Fissette przyznał także, że mimo swojego dość sporego już doświadczenia, także praca z Igą Świątek jest dla niego źródłem nauki i ciągłego czerpania nowej, praktycznej wiedzy.

- Po pierwsze uczę się mnóstwo od wszystkich moich podopiecznych. Miałem to szczęście, że pracowałem z kilkoma naprawdę wybitnymi zawodniczkami. Każda z nich miała swój specyficzny sposób przygotowania do meczu. Każda inaczej utrzymywała siłę mentalną podczas spotkań, każda inaczej pracowała nad bekhendem. Od każdej więc czegoś się nauczyłem. Także wspólna praca z Igą jest pod tym kątem niezwykła, ponieważ pod względem mentalnym jest ona tak trudną zawodniczką, dlatego wiele się uczę. To dla mnie wielkie szczęście, że mogłem znaleźć się w takiej sytuacji - stwierdził szkoleniowiec Igi Świątek, który w najbliższych dniach powalczy z nią o kolejny sukces - triumf w turnieju WTA 1000 w Montrealu.

Iga Świątek: Czasami mam dosyć tego wszystkiego, co wiąże się z tenisem Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek na Wimbledonie Twitter/Wimbledon, Javier Garcia/Shutterstock/Rex Features East News

Wim Fissette i Iga Świątek AFP

Wim Fissette i Iga Świątek AFP