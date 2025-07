Ostatnimi czasy o Kamilu Stochu znów zrobiło się głośno, a wszystko z powodu planów skoczka dotyczących zakończenia kariery. Sportowiec ogłosił bowiem, że najbliższy sezon będzie dla niego tym ostatnim.

Nie było tajemnicą, że myśli o tym, by przejść już na sportową emeryturę, chodziły Kamilowi po głowie już od pewnego czasu. Początkowo od tego pomysłu skutecznie zdołała odwieść go żona, Ewa Bilan-Stoch.

"Tydzień po zakończeniu sezonu zrodził się pomysł, żeby dalej skakać na nartach, oczywiście za namową mojej małżonki. Zmotywowała mnie, żeby jeszcze zebrać się w sobie, podnieść głowę i spróbować jeszcze powalczyć, ostatkiem sił wykorzystać rezerwowe pokłady mocy. W dalszym ciągu czuję, że jest we mnie jeszcze niewykorzystane potencjał. Chcę to wszystko uzewnętrznić i odnieść sukces" - wyznał w zeszłym roku w rozmowie ze skijumping.pl sam Kamil.

Kamil Stoch podjął decyzję. To koniec

Po ostatnim znów dość kiepskim sezonie Stoch podjął jednak decyzję, że to koniec.

"Podjąłem decyzję, że to będzie mój ostatni sezon, bo moim zdaniem to się zamknie taką fajną klamrą, czas zatoczy koło. To jest dobry moment" - potwierdził niedawno Kamil w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN".

Sportowiec zapewnił jednocześnie, że zrobi wszystko, by jak najlepiej pożegnać się ze skocznią.

"Chcę, żeby ten ostatni rok był wspaniały. Chcę się po prostu uśmiechać, cieszyć, pożegnać z kibicami. (...) Bardzo chciałbym, żeby ostatni skok, który oddam w zawodach, był mistrzowski. Ale jakikolwiek by on nie był, chciałbym być uśmiechnięty" - podkreślił skoczek.

Siostra Kamila Stocha w "Dzień Dobry TVN". Natalia Stoch-Mika potwierdziła doniesienia ws. brata

Ostatnio niespodziewanie na wywiad ze śniadaniówką TVN zgodziła się także siostra skoczka. Natalia Stoch-Mika zasiadła na kanapach "Dzień Dobry TVN", by opowiedzieć, jak naprawdę wyglądało jej życie u boku słynnego brata.

Kobieta podzieliła się pewnymi przejmującymi wspomnieniami. Takie oto wieści przekazała w sprawie Kamila Stocha:

"Kamil był żywym dzieckiem, wszędzie było go pełno. Sport uwielbiał od samego początku, miał 3-4 lata, gdy zaczął jeździć na nartach. Szedł sobie z łopatką i budował skocznie narciarskie za domem albo z chłopakami z sąsiedztwa, bo kiedyś to było tak, że wszyscy bawili się na podwórku, nikt nie siedział przed telewizorem. Ja nie pamiętam, żeby on jeździł na tych nartach, on od początku skakał na tych nartach. Czuliśmy, że on może zostać sportowcem..." - powiedziała.

"Wiedzieliśmy, że on to kocha, ale nigdy nie przypuszczaliśmy, że to będzie tak profesjonalne" - dodała po chwili Natalia.

Na koniec została zapytana o to, jak reagowała i nadal reaguje na sławę Kamila. Okazuje się, że popularność brata bardzo ją cieszy, ale jednocześnie ma też swe mniej przyjemne strony. O tym ludzie mogli nie mieć pojęcia.

"Cieszę się, że Kamil jest rozpoznawalny, to jest takie miłe. Są jednak sytuacje, gdy jest za dużo tych ludzi, zdarzało mi się, że zaczęłam trochę ich odpychać, pytać 'dlaczego go szarpiecie?'" - wspomniała o tych nieco mniej przyjemnych chwilach siostra Kamila.

