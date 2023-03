Powrót zimy. Blady strach padł na kluby

Co ciekawe, mimo nieciekawej i bardzo "nieżużlowej" aury, w Toruniu tak czy inaczej odbędzie się dzisiaj sparing Apatora z Włókniarzem Częstochowa, co sam klub potwierdził w mediach społecznościowych . W Toruniu także jest zimno i nikomu za bardzo nie chce się zapewne myśleć o wizycie na stadionie, stąd też raczej frekwencja taka, jak w piątek na Motorze klubowi "nie grozi". Chociaż z drugiej strony u kibiców jak zawsze o tej porze roku mamy głód żużla, który przekłada się na chęć zobaczenia zawodów nawet w mocno niesprzyjających temu warunkach.

Wobec takich okoliczności, pod znakiem zapytania stoi także wiele innych meczów sparingowych, które są zaplanowane na nadchodzący tydzień. Są ośrodki, w których jeszcze w ogóle nie wyjechano na tor. Inni z kolei sprawdzali się jedynie podczas turniejów indywidualnych, które nie są tak dokładnym odniesieniem dla menedżerów . Choćby taka Polonia Bydgoszcz ma sporo do sprawdzenia, bo w Kryterium Asów niemal cały zespół wypadł kiepsko, ale przecież po pierwsze liga to coś zupełnie innego, a po drugie stawka była bardzo mocna.

Czy będą chcieli przełożenia ligi?

Rodzi się pytanie, co w przypadku sytuacji w której ktoś będzie zmuszony podejść do 1. kolejki bez rozegrania chociaż jednego sparingu z rywalem. To robi się całkiem realne, bo przecież prognozy na cały tydzień wyglądają kiepsko. W tygodniu część zawodników jest w rozjazdach, a do wykorzystania przed startem ligi został już tylko jeden weekend, w dodatku mocno obłożony turniejami, bo będą przecież IMME czy MPPK. Czasu naprawdę nie zostało dużo i w klubach mają tego świadomość.