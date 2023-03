Nowatorskie podejście. Robią to w skokach

29-latek w tym miesiącu odwiedził między innymi Słowenię. - Tor w Krsko był dosyć mocno eksploatowany. Najpierw dzieliliśmy obiekt z drużyną z Łodzi, a następnie z Krosna. Nawierzchnia była bardzo dobrze przygotowana, więc każdy otrzymał wystarczająco dużo czasu, by się najeździć . Odbyłem łącznie cztery treningi. Jeden z nich był troszeczkę gorszy jakościowo, ze względu na deszcz, który padał w nocy, ale i tak udało się zrobić parę kółek w trudniejszych warunkach. To też jest cenne zwłaszcza na wiosnę - powiedział w Magazynie Żużlowym na antenie Radia Gorzów.

Szymon Woźniak nagrywa swoje treningi

Niektórzy zawodnicy próbne jazdy traktują po macoszemu i poza stopniowym przyzwyczajaniem się do motocykla, nie wyciągają z nich nie wiadomo jakich wniosków. Zupełnie innym podejściem może pochwalić się Szymon Woźniak. Reprezentant wicemistrzów kraju podobnie jak w skokach narciarskich nagrywa każdy swój ruch i dzięki temu eliminuje błędy w sylwetce . To dobitnie pokazuje jak bardzo 29-latkowi zależy na znakomitych wynikach.

- Wiosną w głównej mierze skupiam się na jeżdżeniu i nagrywaniu siebie, żeby poprawić jak najwięcej elementów, jeżeli chodzi o moją jazdę. Najłatwiej to zrobić właśnie teraz, czyli kiedy się wsiada na motocykl od razu po zimie. Dużo trudniej zmienić nawyk już później, chociażby w lipcu . Obecnie jest na to odpowiedni czas. Dlatego głównie skupiam się na tym - dodał w rozmowie z Ryszardem Rachlewiczem.

Czy ambitne podejście do treningów przyniesie oczekiwane skutki? Przekonamy się o tym dopiero w kwietniu, ponieważ to właśnie w tym miesiącu gorzowianie na inaugurację PGE Ekstraligi wybiorą się na trudny teren do Torunia.