Postawili na nim kreskę. Tak to przyjął

Świdnicki to aktualny młodzieżowy indywidualny mistrz Polski. Ten sezon jest dla niego debiutanckim w gronie seniorów. Zdecydował się na skok na głęboką wodę - i jak na razie - po prostu sobie nie radzi. Trenerzy Wilków, widząc niemoc wychowanka Włókniarza, desygnują do jazdy innych zawodników .

Tak Świdnicki zareagował na zmianę

W niedawnym meczu we Wrocławiu Świdnicki nie pojawił się w składzie, ponieważ sztab szkoleniowy nie chciał go dołować. Tym razem był w meczowej "ósemce", jednak pierwszy raz wyjechał na tor dopiero w dziewiątym wyścigu. Dwie szanse otrzymał Szymon Bańdur, natomiast później zastosowano za niego rezerwy taktyczne - pojechali Jason Doyle i Andrzej Lebiediew.



22-latek jeszcze w trakcie meczu udzielił wywiadu stacji Eleven Sports. - Dlaczego nie jadę? Trzeba o to zapytać sztabu szkoleniowego naszej drużyny. Zakładałem kask i dowiedziałem się, że nie jadę. Jeśli taką decyzję podjęto, to w pełni ją szanuję i pokornie do tego podchodzę - powiedział w rozmowie z Joanną Cedrych.



Żużlowiec na pewno był zawiedziony takim rozwojem sytuacji, natomiast nie chciał powiedzieć niczego kontrowersyjnego, żeby nie zrobić burzy. - Wiem, w jakim miejscu jestem. Byłem jednak zmotywowany, bo bardzo lubię tutaj jeździć. W przeszłości notowałem w Gorzowie dobre wyniki. Trenerzy zadecydowali inaczej. Muszę się z tym pogodzić i żyć przyszłością - dodał.