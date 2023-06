Kwieciński na kanapie, Woźniak nie oszczędził kamerzysty

Menedżer Wilków Michał Finfa w przedmeczowym wywiadzie w Eleven Sports zdradził, że w trakcie spotkania będzie komunikował się z trenerem Ireneuszem Kwiecińskim. Szkoleniowiec nie pojawił się na stadionie, tylko został w domu i w telewizji przyglądał się jeździe zawodników. W zawodach działo się naprawdę sporo, w dodatku już od pierwszego wyścigu . Na pierwszym łuku doszło do kontaktu między Szymonem Woźniakiem a Vaclavem Milikiem. Na przeciwległej prostej uderzył w niego Jason Doyle. Polski zawodnik nie był w stanie kontynuować jazdy. Zjechał z toru, spojrzał i podniósł rękę w kierunku sędziego . Selekcjoner reprezentacji Polski - Rafał Dobrucki zwrócił uwagę, że wychowanek Polonii Bydgoszcz się nie przewrócił, lecz w takiej sytuacji arbiter mógł przerwać bieg i powtórzyć go w pełnej obsadzie. Po zjeździe do boksu naradził się z mechanikami. Nagle w mocnych słowach zareagował na obecność kamerzysty. - Jeszcze bliżej ku*wa! No odsuń się, no - powiedział i... odepchnął kamerzystę. Więcej TUTAJ . Gorzowianie nieznacznie prowadzili, ale po pięciu wyścigach na tablicy wyników był remis. Ale głównie z powodu pecha gospodarzy. Na prowadzeniu zdefektował motocykl Martina Vaculika, a Oskar Paluch wjechał w taśmę. Od szóstego biegu miejscowi musieli od nowa budować przewagę .

Świdnicki zbyt późno dostał szansę

Można zatem zadać następujące pytanie: Gdzie miał się odbudować, jak nie na Jancarzu? Młodzieżowy Indywidualny Mistrz Polski dostał szansę dopiero w wyścigu dziewiątym, ale rywalizował z bardzo mocną parą Stali. Zdobył punkt, bo na pierwszym miejscu zdefektował Jason Doyle. Z czterech punktów straty zrobiło się osiem. Był to znak, że Wilkom będzie bardzo ciężko powalczyć o wygraną. Po trzech seriach zaliczka drużyny dowodzonej przez trenera Stanisława Chomskiego wynosiła 10 punktów (35:25).



Wszystkie karty zostały rozdane jeszcze przed biegami nominowanymi (49:29). Doskonale jeździli: Anders Thomsen, Martin Vaculik i Oskar Fajfer. Raz na podwójnym prowadzeniu do mety dojechał również Wiktor Jasiński. W drugiej części spotkania na swoje dobre tory powrócił Woźniak (w ostatnim biegu przywiózł zero, ale po ciekawej walce z zawodnikami gości). To wszystko doprowadziło do wysokiej wygranej gospodarzy. Goście natomiast udali się w podróż z zwieszonymi głowami, bo punktów w ligowej tabeli nie przybyło. Zaoszczędzono tylko na wypłacie dla Doyle'a. Mistrz świata z 2017 roku uzbierał raptem 8 punktów w sześciu startach. Sześć stracił pechowo, bo przez defekt i wykluczenie. Za punkt zarabia 13 tysięcy złotych. Przez te dwa zdarzenia stracił zatem 78 tysięcy!



Doyle'a został wykluczony w wyścigu jedenastym, kiedy na tor upadł Woźniak. Na szczęście w leżącego żużlowca nie wjechał Krzysztof Kasprzak. Sytuacja wyglądała dramatycznie, bo zawodników dzieliły milimetry. To nie była jedyne groźne zderzenie. Kiedy defektował motocykl Doyle'a, to omal na niego nie spadł jadący z tyłu Świdnicki. Wszyscy zawodnicy zakończyli zawody cało i zdrowo, co zawsze jest najważniejsze. Stal pokonała Wilki 57:33.