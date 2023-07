Popis legendy! Fani chcą to znów usłyszeć

Prezes Stali o transferach. Co z Przyjemskim i Thomsenem? WIDEO

Nie odstawał od najlepszych

Podczas Euforia Festivalu w Boszkowie Tai Woffinden wszedł na scenę o 19:20 i prezentował swój muzyczny talent do 20:00. Trzeba przyznać, że Brytyjczyk w ogóle nie odstawał od największych gwiazd , a spora grupa fanów twierdziła nawet, że był lepszy niż główne gwiazdy. Co prawda podczas występu Taia Woffindena nie było bardzo dużej widowni, bo ta zaczęła się schodzić na festiwal o zmroku, ale i tak paręset osób stało pod sceną słuchając muzyki Woffindena.

Nie zapomniał o fanach

Tai Woffinden po swoim występie dołączył do fanów pod sceną i słuchał innych artystów wspólnie z pozostałymi festiwalowiczami. Brytyjczyk nie odmawiał zdjęć z kibicami. Ci z kolei żałowali, że Woffinden nie mógł zostać z nimi całą noc, a to wszystko przez zawodowe zobowiązania - dziś, 1 lipca jego Betard Sparta Wrocław wybiera się na mecz ligowy do Częstochowy na potyczkę z tamtejszym Tauron Włókniarzem.