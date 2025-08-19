Szczęsny już się pożegnał. Nagła zmiana w Barcelonie. Nie mają innego wyjścia

Robertowi Lewandowskiemu przeciwieństwie do Wojciecha Szczęsnego udało się zagrać na Camp Nou w barwach Barcelony. Polski bramkarz nadal czeka na spełnienie tego sportowego marzenia. Do tej pory jedynym obiektem, na którym występował jako gospodarz w "Dumie Katalonii" był stadion olimpijski na Montjuic.

Wiele wskazuje na to, że w tym sezonie Wojciech Szczęsny doczeka się swojego debiutu na Camp Nou. Bardzo możliwe, że Polak będzie występował w Pucharze Króla, a nowy stadion ma być areną zmagań FC Barcelona już niebawem, bo od 4. kolejki ligi hiszpańskiej.

Skomplikowany powrót Barcelony na Camp Nou. Możliwy powrót na Montjuic

Temat powrotu FC Barcelona na nowe Spotify Camp Nou jest jednak bardzo skomplikowany ze względu na opóźnienia w budowie stadionu oraz zasad dopuszczenia go do rozgrywek krajowych i międzynarodowych. Aby na nim grać, FC Barcelona musi najpierw otrzymać pozwolenie od LaLigi oraz UEFA.

- Klub wciąż nie ma niezbędnych pozwoleń na otwarcie stadionu, a terminy zbliżają się z każdym dniem. Plan zakładał powrót na stadion 14 września na mecz z Valencią. Do 28 sierpnia klub musi poinformować UEFA, gdzie rozegra mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wszystkie mecze muszą się odbyć na tym samym stadionie - podaje "Marca".

Madrycki portal podaje, że w takich okolicznościach FC Barcelona rozważa opcję, którą wcześniej odrzuciła, czyli powrót na Estadi Olímpic Lluís Companys na wzgórzu Montjuic.

FC Barcelona nadal nie otrzymała niezbędnych pozwoleń i jest świadoma tego, że Rada Miasta nie może ich wydać, ponieważ prace na Camp Nou wciąż nie zostały ukończone, a ostateczny termin zbliża się wielkimi krokami. Klub musi więc już teraz planować swoje dalsze działania w razie niepowodzenia.

- Pierwszym pomysłem jest powrót na Montjuic, co nie jest pozbawione problemów. Przede wszystkim dlatego, że w piątek, dwa dni przed meczem Barcelona - Valencia, na stadionie zaplanowano koncert - informuje "Marca".

Według doniesień "Marki" FC Barcelona rozważa powrót na Montjuic również w meczach Ligi Mistrzów. Jeśli 28 sierpnia klub poinformuje UEFA, że będzie grać na stadionie olimpijskim, drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego będzie musiała rozegrać na nim wszystkie mecze fazy ligowej Champions League.

Do fazy pucharowej Ligi Mistrzów FC Barcelona rozgrywałaby więc swoje mecze na dwóch stadionach - ligowe na Camp Nou, a europejskie na Montjuic.

Kiedy poprzedni sezon dobiegał końca, wydawało się, że FC Barcelona żegna się ze stadionem olimpijskim już na dobre. Wojciech Szczęsny po ostatnim domowym spotkaniu w lidze pożegnał się ze stadionem, który w nowym klubie był jak dotąd jego jedynym "domem". Z tej okazji kapitan Marc-Andre ter Stegen zamieścił w mediach społecznościowych specjalny wpis, w którym również, w imieniu całej drużyny, pożegnał się z Estadi Olímpic Lluís Companys.

Wiele wskazuje jednak na to, że w Lidze Mistrzów podopieczni Hansiego Flicka znowu mogą wystąpić na stadionie olimpijskim.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Wojciech Szczęsny straci niebawem miejsce w wyjściowym składzie FC Barcelona? Marc-Andre ter Stegen zdaje się być bardzo blisko wielkiego powrotu... Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP - x.com/FabrizioRomano AFP

Wojciech Szczęsny kapitalnie spisuje się w Barcelonie, do której dołączył 2 października 2024 roku Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen Jakub Rzeźnicki AFP