Nazwisko Lewandowskiego w liście do Trzaskowskiego. Jest odpowiedź, wiadomo co dalej
Warszawskie kluby sportowe powoli mają już dosyć braku nowoczesnej hali w stolicy naszego kraju. Działacze wraz z gwiazdami z tego powodu przystąpili do działania. We wtorek w mediach społecznościowych pojawił się list skierowany do Rafała Trzaskowskiego. Pod apelem podpisał się między innymi Robert Lewandowski. Odpowiedź przyszła natychmiastowo. Prezydent miasta zareagował tego samego dnia, publicznie zapowiadając, co nastąpi w najbliższym czasie.
Stołeczne drużyny halowe przeżywają właśnie jedne z najpiękniejszych chwil w historii. Siatkarze PGE Projektu niedawno zostali brązowymi medalistami mistrzostw kraju. Koszykarze Legii sięgnęli natomiast po historyczne złoto. Nic więc dziwnego, że po tego typu sukcesach kibice jeszcze bardziej nie mogą doczekać się nowoczesnego obiektu w Warszawie. Do tej pory kończyło się tylko na obietnicach. Ale powoli dosyć tej sytuacji mają działacze. Efekt? We wtorek pojawił się list, którego adresatem jest Rafał Trzaskowski.
"Wierzymy, że deklaracje dotyczące rozpoczęcia budowy w 2026 roku, nie były słowami rzucanymi na wiatr, a dzięki wsparciu Rady Miasta możliwe będzie szybkie przekazanie środków na realizację tego kluczowego projektu, co pozwoli na dalszy rozwój warszawskiego sportu, na miarę jego ogromnego potencjału. Realizacja ważnych, strategicznych dla Warszawy projektów wymaga determinacji, konsekwencji i sprawczości" - brzmi fragment apelu.
Pod korespondencją podpisały się nie tylko znane kluby mające siedzibę w Warszawie. Autorów listu poparły największe gwiazdy, w tym między innymi: Robert Lewandowski, Tomasz Fornal, Jeremy Sochan czy Jan Błachowicz. Przy tak wielkich nazwiskach, cytowane wyżej słowa musiały ekspresowo dotrzeć do prezydenta miasta. I dotarły, ponieważ Rafał Trzaskowski we wtorkowy wieczór zabrał głos w mediach społecznościowych.
Rafał Trzaskowski zareagował na list warszawskich klubów. Nie wycofał się
"Pełna zgoda. Warszawskie kluby i ich kibice - mieszkanki i mieszkańcy Warszawy, zasługują na nowoczesną halę. Dlatego zapowiadałem jej budowę i z żadnej deklaracji się nie wycofuję. Takie inwestycje to ważne, duże projekty i wymagają dokładnych przygotowań - jesteśmy w ich trakcie. Mój projekt przedstawię Radzie Miasta na jednej z najbliższych sesji" - zadeklarował polityk na Instagramie.
Wygląda więc na to, że koszykarska Legia oraz siatkarski Projekt osiągnęły swoje. W sprawie wciąż może się jednak wydarzyć zwrot akcji, dlatego w stolicy nie ma na razie mowy o świętowaniu.