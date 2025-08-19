Iga Świątek w ćwierćfinale US Open. Mistrzyni Australian Open rozgromiona w 39 minut

Ostatnie godziny były niezwykle szalone dla Igi Świątek. W nocy czasu polskiego nasza reprezentantka rywalizowała o tytuł WTA 1000 w Cincinnati z Jasmine Paolini. Po 109 minutach batalii raszynianka sięgnęła po swoje premierowe trofeum w stanie Ohio, wygrywając finał 7:5, 6:4. Później 24-latka zaliczyła ceremonię wręczenia nagród, obowiązki medialne, a następnie, razem ze swoim zespołem oraz teamem Carlosa Alcaraza udali się prosto do Nowego Jorku. Już we wtorek czasu lokalnego czekał ich bowiem start w turnieju miksta na US Open.

Mistrzyni tegorocznego Wimbledonu zgłosiła się do gry mieszanej w parze z Casperem Ruudem. Podczas losowania trafili w pierwszej rundzie na amerykański duet - Madison Keys i Frances Tiafoe. Ich pojedynek wyznaczono jako drugi w kolejności na Arthur Ashe Stadium, ale nie przed godz. 18:00 czasu polskiego. Turniej miksta jest rozgrywany według specjalnej formuły. Do półfinałów włącznie, mecze toczą się do dwóch wygranych setów, ze skróconymi partiami - do 4 wygranych gemów, w dodatku bez gry na przewagi. Przy stanie 4-4 następuje tie-break. Jeśli dojdzie do trzeciej odsłony, wówczas rozgrywany jest super tie-break, do 10 wygranych punktów. Zapowiadało się na ciekawą rozgrywkę. Wszyscy się zastanawiali, jak zaprezentuje się raszynianka po finale w Cincinnati i wszystkich zawirowaniach związanych z podróżą oraz szybkim zameldowaniem w nowej lokalizacji.

US Open: Iga Świątek i Casper Ruud kontra Madison Keys i Frances Tiafoe o ćwierćfinał miksta

Mecz rozpoczynał się od serwisu Ruuda. Norweg miał problem ze zdobywaniem punktów podczas podania na Tiafoe, ale w kluczowym momencie zaserwował na zewnątrz i Amerykanin nie zdołał zareturnować. Dzięki temu Casper utrzymał podanie do 30 i wysforował swój team na prowadzenie. Po zmianie stron serwował reprezentant Stanów Zjednoczonych. Zaczął od podwójnego błędu, także kolejne dwie akcje powędrowały na konto Świątek i Ruuda. Zrobiło się 0-40 z perspektywy Francesa. Wtedy doszło do małego nieporozumienia w polsko-norweskim teamie. Casper niepotrzebnie zagrał piłkę, do której składała się już Iga. Tenisiści z USA odrobili straty w gemie, ale przy decydującym punkcie... Tiafoe znów popełnił podwójny błąd serwisowy. Dzięki temu Świątek i Ruud wyszli na 2:0.

Po chwili podawała Iga. Triumfatorka zmagań w Cincinnati poradziła sobie z wyzwaniem. Źle radził sobie Frances, któremu problemy sprawiała także nasza reprezentantka. Amerykanin popełniał sporo błędów i w efekcie Polka oraz Norweg mocno zbliżyli się do triumfu w premierowej odsłonie, wychodząc na trzy "oczka" przewagi. Pierwszą rotację serwisową zamykała Keys. Mistrzyni tegorocznego Australian Open w pewnym stylu utrzymała swoje podanie. To była jednak kropla w morzu potrzeb duetu z USA, bowiem przy stanie 3:1 seta przy własnym podaniu mógł zamykać Casper. Zawodnik ze Skandynawii solidnie serwował i nie pozwolił rywalom na zdobycie choćby jednego punktu. Dzięki temu Świątek i Ruud wygrali partię 4:1.

Druga odsłona rozpoczęła się od serwisu Tiafoe. Zarówno Amerykanin, jak i Ruud utrzymali swoje podania. Kłopoty pojawiły się w trakcie trzeciego gema, gdy serwowała Keys. Początkowo problemy były prowokowane przez Francesa, który wciąż nie mógł się do końca odnaleźć na korcie. Szybko zrobiło się 0-40, a to oznaczało aż cztery break pointy z rzędu. Przy pierwszym wybroniła się Madison, ale przy drugim popełniła podwójny błąd serwisowy. Dzięki temu po zmianie stron Świątek podawała przy stanie 2:1, z przewagą przełamania.

Nasza reprezentantka po raz kolejny w tym meczu zdołała utrzymać serwis, dzięki czemu razem z Casperem potwierdzili różnicę breaka. To oznaczało komfortową sytuację dla Polki i Norwega, bowiem przy stanie 3:2 Ruud mógł zamykać pojedynek. Poradził sobie z tym zadaniem bez zarzutu. Ostatecznie Iga i Casper pokonali Amerykanów 4:1, 4:2. O półfinał miksta w ramach US Open powalczą z duetem Caty McNally/Lorenzo Musetti. Amerykanka oraz Włoch pokonali parę Naomi Osaka/Gael Monfils 5:3, 4:2.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek/Casper Ruud - Madison Keys/Frances Tiafoe jest dostępny TUTAJ. Więcej informacji na temat US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Casper Ruud AFP

Iga Świątek i Madison Keys po półfinale Australian Open Yuichi YAMAZAKI / AFP - Yuichi YAMAZAKI / AFP AFP