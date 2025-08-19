Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pogrom w meczu ze Świątek, demolka na US Open. 42 minuty walki i koniec

Jakub Rzeźnicki

Jelena Rybakina w ostatnich dniach zdecydowanie nie miała zbyt wielu powodów do świętowania. Kazaszka najpierw poległa w dwóch setach w półfinale WTA Cincinnati z Igą Świątek, a od falstartu rozpoczęła także zmagania na US Open. We wtorek wystąpiła w mikście u boku Taylora Fritza, jednak gwiazdy będące niemal u szczytu w rankingach przegrały dość gładko z duetem Sara Errani - Andrea Vavassori 2:4, 2:4 i odpadły już w 1/8 finału. miksta.

Jelena Rybakina
Jelena RybakinaFrey/TPNGetty Images

Niemal zawsze Jelena Rybakina była niewygodną rywalką dla Igi Świątek i nie inaczej było w pierwszym secie ich półfinałowego pojedynku w Cincinnati. Dopiero po dwunastu gemach raszynianka triumfowała 7:5, przybliżając się do finału prestiżowego turnieju. W drugiej partii poszło jej już dużo łatwiej.

Kazaszka popełniała więcej błędów, co skrzętnie wykorzystywała Iga. Po upływie niecałej godziny i koncertowym niemal secie Świątek wygrała 6:3, wyrzucając Rybakinę za burtę i pieczętując awans. W nocy z poniedziałku na wtorek poszła za ciosem i sięgnęła po pierwszy w karierze tytuł w Cincinnati.

    Porażka ze Świątek, bolesna lekcja w US Open. Rybakina bezradna

    Już dwa dni po starciu z Polką w Cincinnati Rybakina przystąpiła do rywalizacji w US Open, tym razem w mikście. Jej udział w rozgrywkach w Nowym Jorku rozpoczął się od falstartu.

    10. rakieta świata przystąpiła do rywalizacji z zajmującym czwartą pozycję w rankingu ATP Taylorem Fritzem. Mimo to para nie była postrzegana w roli faworytów do zwycięstwa. W końcu trafili na niezwykle zgrany duet - Sara Errani - Andrea Vavassori. Doświadczeni Włosi dali im prawdziwą lekcję tenisa deblowego.

    Jako że sety w mikstach w US Open rozgrywane są tylko do czterech zwycięskich gemów, z przewagą dwóch, mecz potrwał wyjątkowo krótko. Errani i Vavassori przełamali rywali w trzecim gemie, a po upływie kilkunastu minut triumfowali 4:2. 

    Świątek przed starciem z Paolini: Finał to wyjątkowe uczucie. WIDEOAP© 2025 Associated Press

    Doświadczenie górą w mikście. Errani i Vavassori z awansem

    Bardzo podobny przebieg miał także drugi set. Rybakinie i Fritzowi wyraźnie brakowało zgrania, co skrzętnie wykorzystywali rywale. Po 23 minutach dopisali do swojego konta kolejnego seta i dopięli kwestię awansu.

    Tym samym po zaledwie 42 minutach Rybakina i Fritz przegrali 2:4, 2:4 i odpali z rywalizacji w mikście już w 1. rundzie. Dla reprezentantki Kazachstanu było to wyjątkowo przykre doświadczenie.

    Tenisistka w niebieskiej koszulce i czarnej spódniczce odbija piłkę podczas meczu na korcie tenisowym, w tle widoczna publiczność na trybunach.
    Jelena RybakinaJason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Tenisistka w ciemnym stroju grająca w tenisa na korcie, skupiona na odbiciu piłki rakietą, trybuny w tle puste.
    Sara ErraniJason Whitman / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Tenisista uderzający piłkę podczas meczu na korcie, na tle trybun z widownią, ubrany w żółtą koszulkę i opaskę na głowie.
    Taylor FritzCHOLEWINSKI MARCINNewspix.pl

